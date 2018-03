La Juventus fa suo il recupero della 26a giornata con l’Atalanta e consolida la prima posizione, a discapito del Napoli. Allo Stadium si rivede Higuain, out contro l’Udinese per infortunio, affiancato da Dybala e Douglas Costa. Gasperini, che ha in panchina Caldara acciaccato, ripropone dall’inizio Gomez, in dubbio alla vigilia, insieme ad Ilicic, in una formazione che presenta anche le novità Gosens e Haas. Primo tempo subito molto movimentato, con ritmi alti, giocate veloci e due squadre che si affrontano a viso aperto senza particolari remore.

I bianconeri ci provano con Dybala, poi con Matuidi sugli sviluppi di un calcio d’angolo, quindi è il turno di Gomez e poi Palomino sulla sponda atalantina. Al 29’ l’occasione che cambia l’inerzia del match: Douglas Costa scappa in contropiede, suggerisce per Higuain che entra in area e lascia partire un diagonale che non lascia scampo a Berisha. Subito lo svantaggio, l’Atalanta prova a reagire ma Pjanic e soci oppongono ordine e controllo del gioco fino al duplice fischio del primo tempo.

Juventus sorniona e cinica

Alla ripresa è Dybala a provare a chiuderla subito con un diagonale sul quale Berisha è bravo a distendersi e neutralizzare. Sul capovolgimento di fronte, il pericolo corso desta l’Atalanta che comincia a mettere in difficoltà i bianconeri. Prima Mancini sugli sviluppi di un corner, quindi Ilicic rimbalzato dalla difesa di Allegri. La Juve reagisce ai pericoli al 64’ con il palo colpito da Douglas Costa (bravissimo il portiere atalantino nella deviazione) e poco dopo con Dybala che conclude alto. Gasperini, a questo punto, si gioca il tutto per tutto e inserisce Petagna e Cornelius con Gomez e Ilicic, oltre a Spinazzola sugli esterni. Nel tentativo di rimonta, i bergamaschi si sbilanciano e gli juventini colpiscono con Mancini costretto a due falli in sequenza che lo portano al rosso al 78’. Tre minuti dopo arriva il raddoppio bianconero con Matuidi e gara chiusa.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Juventus-Atalanta

Bonus e malus

GOL: Higuain, Matuidi

GOL SUBITI: Berisha (-2)

ASSIST: Douglas Costa, Higuain

AMMONITI: Alex Sandro, Benatia, Asamoah, Hateboer, Cristante, De Roon

ESPULSI: Mancini