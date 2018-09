Defrel e il Sassuolo dominano la scena nelle gare domenicali della terza giornata di serie A. L’ex giocatore della Roma, da quest’anno alla Sampdoria, manda in crisi il Napoli in un tempo con due pregevoli gol realizzati con la collaborazione di Saponara e Quagliarella. Lo stesso attaccante di Castellammare ha chiuso poi i conti alla ripresa con un gol strepitoso dei suoi, di tacco su assist di Bereszynski. I neroverdi, invece, passano in svantaggio con il Genoa, per effetto del gol del solito Piatek, ma poi ribaltano la situazione in modo veemente grazie ai gol di Boateng, Lirola, Babacar, Ferrari e l’autogol di Spolli propiziato dallo stesso attaccante senegalese. Ininfluenti, ai fini dell'attribuzione dei tre punti (ma non al fantacalcio) le altre reti di Pandev e dello stesso Piatek per il 5-3 finale.

Alla voce conferme, invece, è opportuno segnalare la vena da bomber di Benassi, a segno in tutte e tre le gare della Fiorentina di quest'avvio e determinante per i tre punti conquistati contro l’Udinese. Positivo anche il ritorno al gol di Luis Alberto, che ha sbloccato anche il difficile inizio di stagione della Lazio; stesso discorso per il cagliaritano Barella in casa dell’Atalanta. Si è chiusa in ritardo Torino-Spal, a causa di una lunga interruzione per pioggia: determinante la rete di N’Koulou per il bottino pieno.

Fiorentina-Udinese

Bonus e malus

GOL: Benassi

GOL SUBITI: Scuffet (-1)

ASSIST: Chiesa

AMMONITI: Gerson, Pezzella, Biraghi, Fofana

Atalanta-Cagliari

Bonus e malus

GOL: Barella

GOL SUBITI: Berisha (-1)

AMMONITI: Djimsiti, De Roon, Ionita, Dessena

Chievo-Empoli

Bonus e malus

AMMONITI: Rigoni

Lazio-Frosinone

Bonus e malus

GOL: Luis Alberto

GOL SUBITI: Sportiello (-1)

AMMONITI: Parolo, Brighenti, Ghiglione

Sampdoria-Napoli

Bonus e malus

GOL: Defrel (2), Quagliarella

GOL SUBITI: Ospina (-3)

ASSIST: Saponara, Quagliarella, Bereszynski

AMMONITI: Ramirez, Vieira, Diawara, Rui, Allan, Rog

Sassuolo-Genoa

Bonus e malus

GOL: Boateng, Lirola, Babacar, Ferrari, Piatek, Pandev

AUTOGOL: Spolli (-2)

GOL SUBITI: Consigli (-2), Marchetti (-5)

ASSIST: Babacar, Locatelli

AMMONITI: Rogerio, Magnani, Duncan, Piatek, Criscito, Bessa

Torino-Spal

Bonus e malus

GOL: N’Koulou

GOL SUBITI: Golia (-1)

ASSIST: Soriano

AMMONITI: Moretti, Schiattarella, Cionek

AMMONITI: Schiattarella

Bologna-Inter

Bonus e malus

GOL: Nainggolan, Candreva, Perisic

GOL SUBITI: Skorupski (-3)

ASSIST: Politano e Perisic

AMMONITI: Dzemaili, Gagliardini

Parma-Juventus

Bonus e malus

GOL: Gervinho, Mandzukic, Matuidi

GOL SUBITI: Sepe (-2), Szczesny (-1)

ASSIST: Mandzukic

AMMONITI: Rigoni, Pjanic, Bernardeschi

Milan-Roma

Bonus e malus

GOL: Kessié, Cutrone, Fazio

GOL SUBITI: Donnarumma (-1), Olsen (-2)

ASSIST: Rodriguez, Higuain

AMMONITI: Cristante, De Rossi