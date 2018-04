È la Lazio a sparare i primi colpi in una domenica pomeriggio cominciata con il freno a mano tirato per molte squadre. Nella 34a giornata di serie A, i bianconcelesti rompono subito l'equilibrio contro la Sampdoria, grazie alle reti di Milinkovic-Savic e De Vrij, con quest'ultimo che si conferma il difensore più prolifico di serie A a quota sei reti. Nel finale di match, quindi, tocca a Immobile lasciare il segno con una doppietta che aumenta il distacco dagli inseguitori in vetta alla classifica dei capocannonieri.

Nel primo tempo, quindi, bene anche Lasagna dell'Udinese, che raggiunge la sua prima doppia cifra in serie A contro il Crotone, abile a pareggiare subito i conti con Simy che bissa il gol in rovesciata alla Juventus di mercoledì. Calabresi poi vittoriosi allo scadere con il sigillo dell'ex Faraoni. Più movimentato l'andamento dei secondi tempi. A sbloccarsi in questo caso è l'Inter che confeziona un uno-due mortifero contro il Chievo: Icardi insacca su assist intelligente di D'Ambrosio, poi arriva una gran giocata tutta di prima sull'asse Brozovic-Rafinha con finalizzazione di Perisic.

Tanta elettricità anche in Atalanta-Torino con i gregari al potere soprattutto sulla sponda nerazzurra. Le reti portano la firma di Freuler e Gosens, di Ljajic il momentaneo pari granata. Nomi nuovi alla voce assistman con i giovanissimi Barrow e Edera sugli scudi. Gol ininfluente nel finale per il clivense Stepinski.

Qui di seguito il riepilogo complessivo di bonus e malus per agevolare i vostri calcoli, ma prima vi ricordiamo che ogni gol fatto dà diritto a un +3, per ogni gol subito -1, +1 per gli assist, +3 per ogni rigore parato, -3 per l'errore dal dischetto, -0,5 per ogni cartellino giallo, -1 per ogni cartellino rosso, -2 per gli autogol.

Cagliari-Bologna

Bonus e malus

AMMONITI: Padoin, Cigarini, Lykogiannis, Gonzalez, Crisetig, Dzemaili, De Maio, Nagy

Atalanta-Torino

Bonus e malus

GOL: Freuler, Gosens, Ljajic

GOL SUBITI: Berisha (-1), Sirigu (-1)

ASSIST: Barrow, Castagne, Edera

AMMONITI: Caldara, De Roon, Ansaldi, Moretti

Chievo-Inter

Bonus e malus

GOL: Stepinski, Icardi, Perisic

GOL SUBITI: Sorrentino (-2), Handanovic (-1)

ASSIST: Birsa, D'Ambrosio, Rafinha

AMMONITI: Pucciarelli, Cancelo

Lazio-Sampdoria

Bonus e malus

GOL: Milinkovic-Savic, De Vrij, Immobile (2)

GOL SUBITI: Viviano (-4)

ASSIST: Radu, Anderson, Milinkovic-Savic, Nani

AMMONITI: Lucas Leiva, Praet, Torreira

Udinese-Crotone

Bonus e malus

GOL: Lasagna, Simy, Faraoni

GOL SUBITI: Bizzarri (-2), Cordaz (-1)

ASSIST: Maxi Lopez, Nalini

AMMONITI: Behrami, Jankto

Juventus-Napoli

Bonus e malus

Spal-Roma

Bonus e malus

GOL: Nainggolan, Schick

AUTOGOL: Vicari (-2)

GOL SUBITI: Meret (-3)

ASSIST: Pellegrini

AMMONITI: Vicari, Everton Luiz, Schiattarella, Grassi, Strootman

Sassuolo-Fiorentina

Bonus e malus

GOL: Politano

GOL SUBITI: Dragowski (-1)

ASSIST: Adjapong

AMMONITI: Peluso, Berardi, Lemos, Adjapong, Rogerio, Consigli, Laurini, Benassi

ESPULSI: Dabo

Milan-Benevento

Bonus e malus

GOL: Iemmello

GOL SUBITI: Donnarumma (-1)

ASSIST: Viola

AMMONITI: Locatelli, Sagna

ESPULSI: Diabaté