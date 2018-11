Sono i bomber di provincia a tenere banco nella 12a giornata di serie A. In tanti hanno messo la loro firma in calce ad un weekend che non ha mancato di riservare sorprese. Il primo è stato, già venerdì, il frusinate Pinamonti: il ragazzo, scuola Inter, ha ipotecato un pari preziosissimo per i ciociari contro la Fiorentina, che era andata in gol con Benassi, al quinto sigillo della sua stagione. Ancora a secco Simeone. Sabato, quindi, è stata la volta di Gervinho e Inglese, che hanno contribuito alla figuraccia di Izzo e Nkoulou (gravi insufficienze per loro), incappati in una giornata storta nel ko per 2-1 del loro Torino (del granata Baselli il gol della bandiera, terzo per lui).

Ancora sabato, tante reti e spettacolo in Spal e Bologna: Petagna e Antenucci hanno sprintato per i ferraresi (entrambi imboccati splendidamente da Lazzari), ma poi Pavoletti ha accorciato le distanze, festeggiando la convocazione in Nazionale col sesto sigillo in A, e Ionita ha completato l'opera. Kouamé ha portato in vantaggio il Genoa con il Napoli ma poi Ruiz e l'autogol di Biraschi gli hanno sottratto la gioia. Domenica a mezzogiorno Ilicic ha fatto pentole e coperchi in qualità di assistman (due), Gomez ha chiuso i conti del 4-1 dell'Atalanta sull'Inter, mentre agli altri gol ci hanno pensato Hateboer, Mancini (al terzo centro stagionale) e Djimsiti.

Nel solco della provincia al potere si è inserito anche l'empolese Caputo con gol (il sesto) e assist nel 2-1 all'Udinese, oltre a Meggiorini, Santander e Orsolini nel 2-2 tra Chievo e Bologna (di Obi l'altro centro). Unici gol in deroga per El Shaarawy, sempre più bomber della Roma con la doppietta alla Sampdoria (quota 5), bene anche il primo stagionale di Schick, oltre all'interista Icardi nel già citato e mesto 4-1 subito dall'Atalanta. Gregari in gol in Sassuolo-Lazio con Ferrari e Parolo.

Frosinone-Fiorentina

Bonus e malus

GOL: Pinamonti, Benassi

GOL SUBITI: Sportiello (-1), Lafont (-1)

ASSIST: Soddimo, Chiesa

AMMONITI: Ariaudo, Maiello

Torino-Parma

Bonus e malus

GOL: Baselli, Gervinho, Inglese

GOL SUBITI: Sirigu (-2), Sepe (-1)

ASSIST: Gagliolo

AMMONITI: De Silvestri, Rincon, Sepe, Gagliolo, Deiola, Barillà

Spal-Cagliari

Bonus e malus

GOL: Petagna, Antenucci, Pavoletti, Ionita

GOL SUBITI: Gomis (-2), Cragno (-2)

ASSIST: Lazzari (2), Srna

AMMONITI: Felipe, Valdifiori, Ionita, Sau, Barella, Castro

Genoa-Napoli

Bonus e malus

GOL: Kouamé, Ruiz

AUTOGOL: Biraschi (-2)

GOL SUBITI: Radu (-2), Ospina (-1)

ASSIST: Romulo, Mertens

AMMONITI: Criscito, Omeonga, Bessa, Mazzitelli, Malcuit, Insigne

Atalanta-Napoli

Bonus e malus

GOL: Hateboer, Mancini, Dijmsiti, Gomez, Icardi

GOL SUBITI: Berisha (-1), Handanovic (-4)

ASSIST: Gosens, Ilicic (2)

AMMONITI: Hateboer, De Roon, Gomez, Skriniar, Gagliardini, Vecino

ESPULSI: Brozovic

Chievo-Bologna

Bonus e malus

GOL: Meggiorini, Obi, Santander, Orsolini

GOL SUBITI: Sorrentino (-2), Skorupski (-2)

ASSIST: Krejci

AMMONITI: Bani, Barba, Kiyine, Meggiorini, Calabresi, Helander, Krejci

Empoli-Udinese

Bonus e malus

GOL: Caputo, Zajc, Pussetto

GOL SUBITI: Provedel (-1), Musso (-2)

RIGORE SBAGLIATO: De Paul (-3)

ASSIST: Krunic, Caputo, Machis

AMMONITI: Di Lorenzo, Krunic, Fofana, Mandragora

Roma-Sampdoria

Bonus e malus

GOL: Juan Jesus, Schick, El Shaarawy (2), Defrel

GOL SUBITI: Olsen (-1), Audero (-4)

ASSIST: Cristante, Kolarov

AMMONITI: Florenzi, Linetty

Sassuolo-Lazio

Bonus e malus

GOL: Ferrari, Parolo

GOL SUBITI: Consigli (-1), Strakosha (-1)

ASSIST: Lirola

AMMONITI: Marlon, Duncan, Adjapong, Luiz Felipe, Radu, Luis Alberto

Milan-Juventus

Bonus e malus