Il suo omonimo Roberto faceva gol di professione e ora da commissario tecnico della Nazionale lo ha appena convocato per i prossimi impegni internazionali contro Usa e Portogallo. Lui, Gianluca Mancini, i gol deve evitarli in qualità di difensore, ma in quella fucina di talenti che è l'Atalanta ha appena cominciato a seguire le orme di un altro difensore goleador che proprio da Bergamo ha spiccato il volo, prima verso la Juventus e poi verso il Milan. Parliamo di Caldara che in due campionati in nerazzurro ha realizzato 10 gol, sette solo nel 2016-2017.

Classe '96, due anni di gavetta in B con il Perugia, a cui si aggiunge la stagione scorsa di apprendistato già alla corte di Gasperini (11 presenze e 1 gol), non aveva cominciato l'annata da titolare dovendo fare i conti con elementi più esperti del calibro di Toloi, Masiello e Palomino ma, complici alcuni infortuni, nelle ultime sei gare ha trovato continuità d'impiego. Una continuità ripagata non solo attraverso buone prestazione, ma anche dai gol contro Bologna, Parma e Inter. Tre di fila (più un assist con il Parma) che sono coincisi con altrettante vittorie e con la risalita in classifica dei nerazzurri.

Un rendimento di assoluto rilievo che ha spinto le sue quotazioni sino al 6,5 di media e al 7,69 di fantamedia. Addirittura meglio di molti bomber del nostro campionato che hanno spinto i fantallenatori a svenarsi. Due nomi? Su tutti Edin Dzeko e Giovanni Simeone, entrambi con un bottino di appena due gol, uno meno del nerazzurro, e una media al di sotto della sufficienza. Il romanista, che ha concentrato il meglio per la Champions (5 gol in 3 partite) e oggi è entrato solo nel secondo tempo con la Sampdoria (al suo posto Schick anche a segno), ha messo insieme 5,55 di media e 6,2 di fantamedia. Di poco meglio Simeone con 5,62 e 6,21, ma in rottura prolungata con il gol addirittura dalla quarta partita proprio con i blucerchiati.