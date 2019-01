Il Genoa espugna il Castellani e festeggia l'esordio con gol del neo-acquisto Sanabria. Finisce 3-1 l'ultimo posticipo della 21a giornata di serie A (il pagellone del weekend) griffato anche dall'ottima prestazione di Lazovic (gol e assist) e Kouamé. L'avvio del match è subito molto vivace: gli uomini di Iachini cercano la manovra, dall'altra parte i liguri tentano ripetutamente di imbeccare Kouamè sulla profondità. Al 15′ la prima occasione: Pasqual crossa basso per Zajc che di prima intenzione colpisce il palo. Passano tre minuti ed è il Genoa a passare in vantaggio: lancio lungo di Criscito, Veseli non aggancia e Kouamè ne approfitta per infilare Provedel. I toscani provano a reagire con Di Lorenzo, ma sono ancora i liguri a rendersi pericolosi con Lazovic e Romulo.

Alla ripresa l'Empoli prova a cambiare ritmo e si fa pericoloso con Caputo che chiama Radu all'uscita. Al 63′ arriva il pari: accelerazione di Bennacer, cross di Caputo dalla sinistra che il portiere respinge corto e Di Lorenzo insacca. I liguri reagiscono subito e si vedono annullare un gol con Kouamè per fuorigioco. La pressione è costante e tocca di seguito a Lazovic presentarsi dalle parti di Provedel chiamandolo alla grande uscita. Il gol è nell'aria e arriva al 70′ ancora con Lazovic che centra l'incrocio dal limite dell'area. E tre minuti dopo è ancora l'esterno a raggiungere il fondo sulla destra e a disegnare un cross per la testa del neo-entrato Sanabria che bagna subito il suo esordio (la classifica dei capocannonieri). Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni della partita attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello SPort.

Empoli-Genoa

Voti e pagelle

Empoli: Provedel (6 dalla Gazzetta e 5 dal Corriere), Di Lorenzo (6,5 e 5,5), Pasqual (6 e 5), Rasmussen (5,5 e 6), Silvestre (5 e 5,5), Veseli (4 e 4,5), Acquah (sv e 5), Bennacer (5,5 e 6), Krunic (5,5 e 6), Traorè (5,5), Ucan (5), Zajc (5,5 e 5), Caputo (5 e 5,5), Mchedlidze (5). Genoa: Radu (7), Biraschi (6), Criscito (7), Romero (6,5 e 7), Zukanovic (6 e 6,5), Bessa (6,5), Lazovic (7), Rolon (6), Romulo (6 e 6,5), Veloso (6,5 e 6), Kouamé (6,5 e 7), Sanabria (6,5 e 7).

Lazio-Juventus

Voti e pagelle

Lazio: Strakosha (5,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Bastos (5 e 6), Radu (6), Wallace (5,5 e 6), Correa (6,5), Leiva (7), Lulic (4,5 e 6), Milinkovic-Savic (6,5 e 6), Parolo (6,5), Immobile (5,5 e 6), Luis Alberto (7 e 6,5). Juventus: Szczesny (7), Alex Sandro (5,5), Bonucci (6), Cancelo (7,5 e 7), Chiellini (6), De Sciglio (5,5 e 6), Rugani (6 e 6,5), Bentancur (5,5 e 6), Bernardeschi (7 e 6,5), Can (4,5 e 5), Douglas Costa (5 e 5,5), Matuidi (5 e 5,5), Dybala (6,5 e 5), Ronaldo (6,5 e 6).

Torino-Inter

Voti e pagelle

Torino: Sirigu (6,5 e 6), Aina (5,5 e 6), Ansaldi (7 e 7,5), De Silvestri (6,5), Djidji (6,5 e 7), Izzo (7,5), Nkoulou (6,5 e 7), Lukic (6,5 e 6), Baselli (6 e sv), Rincon (7), Belotti (6,5), Zaza (6). Inter: Handanovic (5,5 e 5), Dalbert (5 e 4,5), D'Ambrosio (5 e 4,5), De Vrij (6), Miranda (5,5), Skriniar (5,5), Brozovic (5,5), Joao Mario (5 e 4,5), Nainggolan (5), Vecino (5 e 4,5), Icardi (4,5 e 5), Martinez (4,5), Politano (4).

Chievo-Fiorentina

Voti e pagelle

Chievo: Sorrentino (6), Barba (5,5 e 5), Cesar (5 e 5,5), Depaoli (6,5 e 6), Jaroszynski (6,5 e 6), Rossettini (5,5 e 5), Tomovic (5,5 e 5), Giaccherini (6,5 e 7), Hetemaj (6 e 5,5), Rigoni (6), Djordjevic (6,5 e 6), Leris (6 e 6,5), Pellissier (6), Stepinski (6,5). Fiorentina: Lafont (6,5), Hancko (5,5 e 6,5), Laurini (5,5), Pezzella (5), Vitor Hugo (5), Benassi (5,5 e 6), Chiesa (7,5 e 8), Dabo (6 e 7), Gerson (6), Norgaard (5,5), Veretout (6 e 6,5), Muriel (6,5), Simeone (6).

Atalanta-Roma

Voti e pagelle

Atalanta: Berisha (6 e 5), Castagne (6,5 e 6), Djimsiti (6), Hateboer (6,5), Mancini (5), Palomino (6 e 6,5), Toloi (6 e 5,5), De Roon (6,5 e 6), Pasalic (6 e 6,5), Gomez (7,5), Ilicic (6 e 6,5), Zapata (6,5 e 6). Roma: Olsen (5,5 e 5), Florenzi (5 e 5,5), Karsdorp (4,5 e 5), Kolarov (5 e 4,5), Manolas (5,5 e 6), Marcano (5 e 5,5), Cristante (6 e 5,5), N'Zonzi (6), Pellegrini (5,5), Zaniolo (7), Dzeko (7 e 7,5), El Shaarawy (6 e 6,5), Kluivert (4,5).

Bologna-Frosinone

Voti e pagelle

Bologna: Skorupski (4 e 5), Calabresi (5), Danilo (4 e 5), Dijks (4,5 e 4), Helander (4), Mattiello (3), Poli (5 e 4), Pulgar (5 e 4), Soriano (5), Svanberg (5 e sv), Orsolini (4,5 e 5), Palacio (5,5 e 5), Destro (5 e sv), Sansone (5). Frosinone: Sportiello (6,5), Capuano (7 e 6), Ghiglione (7 e 7,5), Krajnc (6,5 e 7), Salamon (7), Beghetto (7,5 e 8), Cassata (7), Chibsah (6,5 e 7), Gori (6,5 e 6), Maiello (7,5 e 7), Ciano (7,5 e 8), Pinamonti (7 e 7,5).

Parma-Spal

Voti e pagelle

Parma: Sepe (6), Alves (5,5 e 5), Bastoni (5), Gagliolo (6), Iacoponi (5,5), Barillà (6), Biabiany (6,5), Kucka (5,5 e 5), Scozzarella (6 e 6,5), Gervinho (5,5), Inglese (7). Spal: Viviano (6), Bonifazi (5,5 e 6), Felipe (6 e 5,5), Simic (5), Fares (7), Kurtic (6 e 6,5), Lazzari (6 e 5,5), Missiroli (5,5 e 6,5), Valdifiori (5 e 6), Valoti (6,5 e 7), Antenucci (6,5 e 6), Paloschi (5,5 e 6), Petagna (6,5 e 7).

Milan-Napoli

Voti e pagelle

Milan: Donnarumma (6,5 dalla Gazza e 7 dal Corriere), Calabria (6 e 6,5), Musacchio (6 e 6,5), Rodriguez (6), Romagnoli (6,5), Bakayoko (6 e 6,5), Borini (6), Calhanoglu (5 e 5,5), Kessié (6), Paquetà (5,5 e 6,5), Cutrone (6), Piatek (6,5), Suso (5,5 e 6). Napoli: Ospina (7), Albiol (5 e 5,5), Ghoulam (6), Koulibaly (6,5), Malcuit (7), Mario Rui (6), Ruiz (5,5 e 6,5), Zielinski (6,5 e 6), Callejon (5,5 e 6), Insigne (5,5 e 6), Mertens (5 e 4,5), Milik (5,5).

Sampdoria-Udinese

Voti e pagelle

Sampdoria: Audero (sv), Bereszynski (6), Colley (7), Murru (6), Andersen (7 e 6,5), Ekdal (6,5), Linetty (6,5), Praet (6), Saponara (7 e 7,5), Defrel (6,5 e 6), Gabbiadini (6,5 e 7), Quagliarella (8). Udinese: Musso (6,5), Larsen (4,5 e 5,5), Nuytinck (5), Opoku (5), Troost-Ekong (5,5 e 5), Behrami (5), D'Alessandro (5), De Paul (4,5 e 5), Fofana (5,5 e 5), Mandragora (5), Okaka (5 e 5,5), Pussetto (5,5 e 5).

Sassuolo-Cagliari

Voti e pagelle

Sassuolo: Consigli (6,5 e 6), Lirola (7), Magnani (7,5 e 7), Peluso (7,5 e 7), Rogerio (6,5 e 6), Bourabia (6,5 e 6), Djuricic (6 e 6,5), Duncan (6,5 e 6), Locatelli (7), Magnanelli (6 e 6,5), Babacar (6), Berardi (7 e 6,5), Boga (6 e 6,5), Matri (6,5). Cagliari: Cragno (6), Ceppitelli (5), Faragò (5,5 e 5), Lykogiannis (5 e 4,5), Pisacane (5 e 5,5), Srna (5), Barella (6 e 5), Birsa (6), Cigarini (6 e 5,5), Ionita (5), Joao Pedro (5), Padoin (sv e 5,5), Farias (5,5), Pavoletti (5).