Cagliari e Torino si dividono la posta in palio e mandano in archivio la 13a giornata di serie A (il pagellone del weekend). Si chiude senza grandi emozioni l'ultimo posticipo del weekend lungo. 0-0 il finale, a margine di una gara in cui le contendenti hanno trascorso ampi tratti a studiarsi senza scoprirsi più di tanto. Nel primo tempo, dopo lunga attesa di un po' di brio, è Barella a sfiorare la traversa con un insidioso tiro cross sul quale Sirigu però era in traiettoria. Unico sussulto di una frazione scialba.

Alla ripresa, quindi, sono i granata a presentarsi più decisi e determinati a sbloccare la partita. Prima è Belotti a provarci trovando un Cragno sulla traiettoria. Quindi ci prova Iago Falque ma la difesa fa buona guardia. Nel finale, su un pallone vagante è Zaza ad avventarsi per una conclusione estremamente velenosa, sulla quale però il portiere sardo è ancora bravissimo. Solo a tempo ampiamente scaduto il Cagliari si fa vedere dalle parti di Sirigu e per poco non trova il vantaggio con Dessena. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestsazioni individuali del match. Di seguito anche l'intero dettaglio dei voti della giornata.

Cagliari-Torino

Voti e pagelle

Cagliari: Cragno (7), Ceppitelli (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Lykogiannis (6), Romagna (6), Srna (5,5), Barella (6,5 e 6), Cigarini (6 e 5,5), Dessena (6), Ionita (6 e 5,5), Joao Pedro (6 e 5), Cerri (6 e 5,5), Pavoletti (6 e 5). Torino: Sirigu (6), Ansaldi (6,5), De Silvestri (6), Djidji (6 e 5,5), Izzo (6), Nkoulou (6,5), Baselli (6), Meite (6), Soriano (5), Belotti (6), Iago (6), Zaza (5,5), Parigini (6 e sv), Lukic (6 e sv).

Napoli-Chievo

Voti e pagelle

Napoli: Karnezis (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Malcuit (6), Albiol (5,5 e 6), Koulibaly (6,5), Hysaj (5,5), Rui (6 e 5,5), Callejon (5,5 e 6), Diawara (5,5 e 5), Allan (6 e 5,5), Zielinski (6 e 5,5), Ounas (6 e 5), Insigne (5), Mertens (5,5 e 5), Milik (5 e 5,5). Chievo: Sorrentino (6,5 e 7), Bani (6,5 e 7), Rossettini (6,5), Barba (6), Depaoli (6,5), Hetemaj (6), Radovanovic (6 e 5,5), Obi (6), Stepinski (6 e 5,5), Birsa (6,5 e 5,5), Pellissier (6 e 5,5), Kiyine (6,5 e 6), Meggiorini (6 e 5), Cacciatore (6).

Lazio-Milan

Voti e pagelle

Lazio: Strakosha (7 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Wallace (6), Acerbi (6,5 e 6), Radu (6 e 5,5), Marusic (6), Parolo (6,5), Badelj (6,5 e 6), Milinkovic-Savic (5,5 e 6), Lukaku (6 e 5), Lulic (6), Luis Alberto (5,5 e 6), Correa (7), Immobile (5,5 e 6). Milan: Donnarumma (6,5 e 7), Abate (6), Zapata (6,5 e 6), Rodriguez (5,5 e 6), Calabria (6 e 7), Kessié (7), Bakayoko (6,5), Borini (6), Suso (6,5), Cutrone (5 e 5,5), Calhanoglu (6 e 6,5).

Genoa-Sampdoria

Voti e pagelle

Genoa: Radu (6), Biraschi (6), Romero (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Criscito (6,5 e 6), Romulo (5,5 e 6), Hiljemark (5,5 e 6), Veloso (6,5 e 5), Bessa (6,5 e 5,5), Lazovic (5,5 e 7), Pereira (5,5 e sv), Piatek (6,5 e 7), Kouamé (6,5 e 7,5). Sampdoria: Audero (7,5 e 8), Bereszynski (6 e 5), Tonelli (6,5 e 6), Andersen (5), Murru (6 e 5,5), Jankto (5 e 5,5), Ekdal (5,5 e 6), Praet (5 e 6), Ramirez (6,5 e 6), Saponara (5,5 e sv), Quagliarella (6,5), Defrel (5), Caprari (5,5 e 5).

Parma-Sassuolo

Voti e pagelle

Parma: Sepe (6), Iacoponi (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Bruno Alves (6,5 e 7), Bastoni (6), Gagliolo (6), Grassi (6,5 e 6), Scozzarella (7 e 6), Barillà (6 e 6,5), Siligardi (6,5), Biabiany (6), Inglese (6,5), Gervinho (7). Sassuolo: Consigli (6,5 e 6), Marlon (6 e 5), Magnani (5,5), Ferrari (6), Rogerio (6), Duncan (6), Matri (sv e 6), Magnanelli (5,5 e 6), Djuricic (6 e 5,5), Bourabia (6,5 e 6), Berardi (5,5), Babacar (7 e 6), Boateng (5,5 e 5), Sensi (6,5 e 6).

Bologna-Fiorentina

Voti e pagelle

Bologna: Skorupski (7), Calabresi (5,5), Danilo (6), Helander (5,5), Mattiello (5,5), Poli (6), Pulgar (5 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), Svanberg (5 e 5,5), Krejci (5,5 e 5), Orsolini (6,5), Dzemaili (6 e 5,5), Santander (5,5 e 6), Palacio (6 e 6,5). Fiorentina: Lafont (7 e 6,5), Milenkovic (6,5), Ceccherini (6,5 e 6), Vitor Hugo (6 e 6,5), Biraghi (6,5 e 6), Benassi (6,5 e 5,5), Veretout (7 e 6), Fernandes (5,5 e 6), Gerson (6 e 7), Simeone (5 e 5,5), Thereau (5 e sv), Chiesa (6 e 6,5).

Empoli-Atalanta

Voti e pagelle

Empoli: Provedel (6,5), Silvestre (7), Maietta (5,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Veseli (6), Di Lorenzo (6,5), Traoré (7,5 e 7), Bennacer (6 e 6,5), Krunic (6), Zajc (6), Pasqual (7,5 e 7), La Gumina (7 e 6,5), Caputo (5,5). Atalanta: Berisha (6 e 5,5), Toloi (5,5), Mancini (5,5 e 6), Djimsiti (5), Masiello (4 e 4,5), Hateboer (6,5), De Roon (5,5 e 6), Freuler (6,5), Gosens (5 e 6), Gomez (5), Ilicic (4,5 e 4), Zapata (6), Pasalic (4,5 e 5).

Juventus-Spal

Voti e pagelle

Juventus: Perin (6), Alex Sandro (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Bonucci (6,5), De Sciglio (6,5 e 6), Rugani (6 e 6,5), Bentancur (6,5), Cuadrado (6), Douglas Costa (7,5 e 7), Matuidi (6), Pjanic (6,5), Mandzukic (6,5), Ronaldo (7,5). Spal: Gomis (6 e 5,5), Bonifazi (5,5), Cionek (6), Felipe (5), Fares (5), Kurtic (6), Lazzari (5,5 e 6), Missiroli (5,5), Schiattarella (5,5), Valoti (6 e 5,5), Antenucci (5,5), Petagna (5 e 5,5).

Udinese-Roma

Voti e pagelle

Udinese: Musso (7 e 6,5), Larsen (7), Nuytinck (6,5), Pezzella (6,5 e 6), Samir (6,5 e 6), Ter Avest (6,5 e 6), Troost-Ekong (7), Behrami (6,5), De Paul (7 e 7,5), Fofana (6 e 7), Mandragora (6,5 e 6), Machis (6 e 5,5), Pussetto (7,5 e 6,5). Roma: Mirante (6 e 5,5), Fazio (5), Juan Jesus (5), Kolarov (6 e 5,5), Santon (5,5 e 4,5), Cristante (5,5), N'Zonzi (5,5 e 6), Pellegrini (6), Under (5,5), Dzeko (5,5), El Shaarawy (6 e 5,5), Kluivert (5 e 4,5), Schick (5 e 4,5).

Inter-Frosinone

Voti e pagelle

Inter: Handanovic (6,5), Asamoah (6 e 6,5), D'Ambrosio (6 e 6,5), De Vrij (6,5 e 5,5), Skriniar (6 e 6,5), Borja Valero (6,5), Gagliardini (6,5 e 6), Joao Mario (6), Nainggolan (6), Icardi (6), Keita (7,5 e 8), Martinez (7), Politano (7). Frosinone: Sportiello (7 e 5,5), Ariaudo (5), Capuano (4,5), Ghiglione (6 e 5,5), Goldaniga (5 e 5,5), Zampano (5), Beghetto (5,5 e 5), Cassata (5), Chibsah (6), Crisetig (5,5 e 5), Gori (5,5), Ciofani (6), Pinamonti (5,5 e 5).