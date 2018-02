Tutto facile per il Napoli nel posticipo della 26a giornata di serie A. La squadra di Sarri supera il Cagliari a domicilio e si porta a +4 in classifica, in attesa del recupero di Juventus-Atalanta. Basta un tempo ai partenopei per mettere una seria ipoteca sul match. Benché il Cagliari appaia tutto fuorché rinunciatario, sfiorando anche il gol con Pavoletti, gli ospiti trovano il primo vantaggio al 29′ con Callejon, perfettamente servito da Allan, e poi raddoppiano prima della chiusura del primo tempo con Mertens, su imbeccata di Hysaj.

Alla ripresa, è sempre il Napoli a fare la partita e, dopo un paio di occasioni propiziate da Insigne e sfumate di un soffio, il napoletano trova l'imbeccata giusta per Hamsik che trafigge Cragno all'incrocio. Dello stesso numero 24 del Napoli il 4-0 su rigore concesso per fallo di mani in area di Castan. A tempo scaduto il definitivo 5-0 di Mario Rui su punizione dal limite. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali del match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Cagliari-Napoli.

Voti e pagelle.

Caglari: Cragno (5 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), Romagna (5,5 e 5), Ceppitelli (5 e 4,5), Castan (5 e 4,5), Faragò (5), Barella (5 e 5,5), Deiola (sv), Padoin (5 e 4,5), Ionita (5), Lykogiannis (5,5 e 4,5), Joao Pedro (5 e 4), Han (6,5 e 5,5), Cossu (5), Pavoletti (6 e 5). Napoli: Reina (6,5), Hysaj (6,5 e 7), Maggio (6 e sv), Albiol (7 e 6,5), Koulibaly (7 e 6,5), Mario Rui (7), Allan (7,5 e 8), Jorginho (6 e 7), Diawara (6 e sv), Hamsik (7), Callejon (7,5), Mertens (7 e 7,5), Zielinski (6,5), Insigne (7,5 e 8).

Roma-Milan.

Voti e pagelle.

Roma: Alisson (6), Peres (5), Manolas (5 dalla Gazza e 4,5 dal Corriere), Fazio (5), Kolarov (5), Pellegrini (6 e 5), Strootman (5 e 5,5), Nainggolan (4,5), Dzeko (5 e 4,5), Under (5,5), Schick (5), Perotti (6 e 5), Defrel (5 e sv). Milan: Donnarumma (6,5), Rodriguez (6,5), Romagnoli (7,5 e 7), Bonucci (7 e 6,5), Calabria (7,5), Bonaventura (6,5), Biglia (7 e 6,5), Kessié (7,5 e 7), Calhanoglu (6,5 e 6), Cutrone (7), Kalinic (7 e 6), Suso (7 e 6,5).

Sampdoria-Udinese.

Voti e pagelle.

Sampdoria: Viviano (6), Bereszynski (6), Silvestre (7 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Ferrari (6,5), Murru (4,5 e 6), Barreto (5,5), Torreira (6 e 6,5), Linetty (6 e 5,5), Ramirez (6,5 e 6), Alvarez (6 e 5,5), Quagliarella (6 e 6,5), Caprari (6 e 5,5), Zapata (7,5 e 7). Udinese: Bizzarri (6 e 5,5), Stryger Larsen (5,5), Danilo (6 e 5,5), Angella (6,5 e 5,5), Samir (6,5), Adnan (6,5), Fofana (6,5), Balic (5,5 e 6), Barak (6,5 e 6), Widmer (5 e 6,5), De Paul (5,5), Maxi Lopez (5 e sv), Jankto (6,5 e 6).

Sassuolo-Lazio.

Voti e pagelle.

Sassuolo: Consigli (6 dalla Gazza e 5 dal Corriere), Adjapong (5,5), Acerbi (6), Peluso (5 e 5,5), Rogerio (5 e 6), Mazzitelli (4 e 6), Magnanelli (5 e 5,5), Missiroli (5 e 5,5), Berardi (4), Babacar (4,5 e 5), Politano (6 e 5,5), Ragusa (6 e 5,5). Lazio: Strakosha (6), Wallace (6 e 7), Luiz Felipe (6,5 e 7), Radu (6 e 7), Marusic (4,5 e 4), Murgia (6,5), Lucas Leiva (7 e 6,5), Parolo (6), Milinkovic Savic (8), Lukaku (6), Lulic (6 e 6,5), Felipe Anderson (7), Immobile (6,5).

Crotone-Spal.

Voti e pagelle.

Crotone: Cordaz (5 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), Sampirisi (4,5 e 5), Faraoni (6), Ceccherini (5 e 5,5), Capuano (5), Martella (5 e 6), Benali (5 e 6), Barberis (5), Trotta (5,5), Mandragora (5 e 6), Ricci (5), Budimir (7), Nalini (5,5 e 6). Spal: Meret (6 e 6,5), Simic (6), Vicari (5,5 e 6), Cionek (6 e 6,5), Lazzari (7,5 e 6), Schiattarella (7 e 6,5), Kurtic (6 e 6,5), Grassi (6,5), Mattiello (6,5 e 6), Paloschi (6,5), Antenucci (7).

Fiorentina-Chievo.

Voti e pagelle.

Fiorentina: Sportiello (6,5), Victor Hugo (6), Pezzella (6), Astori (6,5), Chiesa (6,5), Benassi (6), Cristoforo (5,5 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Dabo (sv e 5,5), Veretout (6 e 5,5), Biraghi (7), Falcinelli (5,5), Simeone (5 e 6). Chievo: Sorrentino (6 e 7), Cacciatore (6), Bani (6), Gamberini (5,5 e 6), Dainelli (6), Jaroszynski (5), Radovanovic (6), Hetemaj (5,5), Bastien (5 e 5,5), Meggiorini (sv e 6), Castro (6,5 e 6), Pucciarelli (5 e 5,5), Inglese (5,5 e 6).

Verona-Torino.

Voti e pagelle.

Verona: Nicolas (6), Ferrari (6,5), Caracciolo (6), Vukovic (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Fares (6 e 5,5), Romulo (5), Matos (6), Valoti (7,5), Calvano (6), Fossati (6 e sv), Verde (6 e 5), Zuculini (6,5), Petkovic (6,5), Kean (6). Torino: Sirigu (6), De Silvestri (5 e 5,5), N'Koulou (5,5), Burdisso (5), Ansaldi (5 e 5,5), Acquah (5 e 5,5), Ljajic (6), Rincon (5 e 5,5), Obi (5,5 e 6), Iago Falque (5,5 e 6), Belotti (5,5 e sv), Niang (6 e 7).

Inter-Benevento.

Voti e pagelle.

Inter: Handanovic (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), D'Ambrosio (6), Ranocchia (6 e 6,5), Skriniar (6 e 7), Cancelo (6 e 6,5), Gagliardini (5 e 4,5), Vecino (5 e 5,5), Candreva (5,5), Perisic (5), Rafinha (5,5), Karamoh (6,5 e 6), Eder (5,5 e 4,5). Benevento: Puggioni (6), Djimsiti (6), Letizia (5,5), Tosca (6), Sagna (6 e 6,5), Viola (5,5 e 5), Sandro (6,5 e 6), Del Pinto (5,5 e 5), Coda (5,5 e 5), Brignola (6,5), Guilherme (6,5 e 5,5), Djuricic (5,5 e 5), Cataldi (6 e 5,5).

Bologna-Genoa.

Voti e pagelle.

Bologna: Mirante (6,5), Gonzalez (6), Helander (5,5 e 6), Masina (6,5), Romagnoli (6,5 e 6), Nagy (6), Donsah (6 e sv), Poli (6), Pulgar (7), Falletti (6,5 e 7), Dzemaili (6 e 5,5), Di Francesco (6,5 e 6), Destro (7). Genoa: Perin (6), Rosi (4,5 e 5), Lazovic (6), Spolli (5), Zukanovic (6 e 5,5), Bertolacci (6,5 e 6), Hiljemark (5,5), Laxalt (6,5), Bessa (5 e 5,5), Lapadula (5,5), Pandev (6), Galabinov (5,5 e 5), Medeiros (5,5).