L'Inter non sa più vincere (3 punti nelle ultime 5 partite), il Chievo interrompe la striscia di vittorie dell'Udinese di Oddo. Comincia all'insegna dei pareggi la 20a giornata di serie A, prima del girone di ritorno. Al Franchi gioca meglio la Fiorentina (top e flop del match), ma i nerazzurri "rischiano" di portare a casa il bottino grosso. Al 10′ della ripresa, dopo numerosi tentativi sfiorati da Chiesa e soci, è Icardi a portare avanti i suoi con una doppia conclusione. I viola, però, non si danno per vinti: impegnano Handanovic con Veretout e Babacar e a tempo scaduto pareggiano con Simeone.

Nell'altra gara, al Bentegodi, Chievo e Udinese si dividono un tempo per una. I veneti nel primo meriterebbero di chiudere sul 2-0, ma dopo la rete di Radovanovic, il Var annulla per fuorigioco il raddoppio di Cacciatore e prima dell'intervallo Tomovic spedisce alle spalle del suo compagno Sorrentino un cross di Pezzella. Nella ripresa i friulani sfiorano il vantaggio con Jankto e Lasagna, ma l'1-1 non si sblocca. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Fiorentina-Inter.

Voti e pagelle.

Fiorentina: Sportiello (6 dalla Gazzetta e 6,5 dal Corriere), Laurini (5 e 6,5), Pezzella (6,5), Astori (6,5 e 7), Biraghi (6), Benassi (6 e 6,5), Badelj (5 e 6), Veretout (5,5 e 6), Chiesa (7), Simeone (6,5 e 7), Thereau (4,5 e 5), Eysseric (6,5 e 7), Babacar (6,5). Inter: Handanovic (6,5 e 7), Cancelo (7), Ranocchia (6,5 e 6), Skriniar (7 e 6,5), Santon (6 e 5), Vecino (5,5 e 5), Gagliardini (5), Joao Mario (4 e 4,5), Borja Valero (5 e 5,5), Perisic (5 e 6), Icardi (6,5 e 7,5), Dalbert (6), Nagatomo (6 e 5,5), Candreva (5 e sv).

Chievo-Udinese.

Voti e pagelle.

Chievo: Sorrentino (6), Cacciatore (6), Bani (7 e 6,5), Tomovic (5,5 e 5), Gobbi (6), Radovanovic (7,5 e 7), Bastien (6,5 e 7), Hetemaj (6), Birsa (6,5 e 6), Stepinski (6 e 5,5), Pellissier (6), Pucciarelli (5,5 e 5), Garritano (6 e sv). Udinese: Bizzarri (6,5 e 6), Nuytinck (5,5 e 6), Danilo (6), Samir (6), Widmer (6 e 5,5), Barak (5,5), Fofana (5 e 5,5), Jankto (5,5 e 6), Pezzella (5,5 e 6), Lasagna (5,5), De Paul (5,5), Perica (6 e sv).