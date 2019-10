Fantacalcio voti e pagelle, 9a giornata 2019-2020: il confronto Gazzetta e Corsport

Le pagelle e i voti delle partite della 9a giornata di campionato 2019-2020 con la rassegna stampa di Gazzetta e Corriere dello Sport. Riepilogo del turno. Muriel regala un +9, +6 per Ilicic, doppio assist per Gomez, passaggi vincenti pure per Belotti e Simeone. Sette gol al passivo per il friulano Musso.