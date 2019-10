Una giornata pazzesca. E non potrebbe essere definito diversamente il nono turno di serie A per chi al fantacalcio ha puntato con decisione sulle doti realizzative dell'attacco dell'Atalanta. La squadra di Gasperini, infatti, ha riscattato il 5-1 subito in Champions League dal Manchester City, rifacendosi con gli interessi contro la malcapitata Udinese. E pensare che la partita del Gewiss Stadium era cominciata con il grossolano errore di Kjaer che aveva spianato la strada al vantaggio di Okaka.

Solo un'illusione per i friulani, visto che dopo un'altra piccola sbandata difensiva (grande parata di Gollini su Lasagna, che era riuscito nuovamente a battere sul tempo Kjaer), è salito in cattedra l'attacco atalantino che, nonostante l'assenza di Zapata (ancora out fino alla sosta di novembre), ha confezionato un 7-1 favorito anche dall'espulsione nel primo tempo di Opoku (goffo intervento da dietro su Ilicic che ha portato al primo rigore realizzato da Muriel) e reso rotondo nel finale anche dal gol all'esordio del talentino Traoré.

Ilicic apre le danze

Quando in giornata, lo sloveno è un giocatore da Champions di prima fascia. Nel primo tempo confeziona la rimonta praticamente da solo: sfugge sul filo del fuorigioco e batte il portiere sul palo lontano, si incunea in area e conquista il primo rigore provocando il rosso ai danni di Opoku, quindi risolve la mischia che porta al momentaneo 3-1. Nella ripresa battezza un incrocio, colpito in pieno dalla distanza, poi apre il contropiede che porta al 5-1 di Pasalic e infine chiama Musso a una gran parata. Con un voto che dovrebbe aggirarsi tra il 7,5 e l'8, per i fantallenatori un bottino di almeno 14 punti.

Muriel glaciale supera Zapata

Dopo le due doppiette stagionali a Spal e Lazio (la seconda solo una settimana fa), inframezzate dal gol al Genoa, il colombiano sfrutta al meglio lo spazio creato in attacco dall'infortunio di Zapata infilando una tripletta che porta a 8 le sue reti stagionali in 7 presenze. Una quota che fa ancora più effetto considerando i 337 minuti giocati che decretano una media di un gol ogni 42 minuti. Contro l'Udinese, si incarica e realizza i due rigori assegnati dall'arbitro e in mezzo finalizza anche una bella azione corale. Al fantacalcio potrebbe doppiare i 9 punti di bonus con il voto in pagella, per un complessivo 18.

Gomez non sbaglia un passaggio

Completa il tridente atalantino il capitano Gomez, che si è messo in luce prima per aver ceduto senza problemi la battuta del primo rigore al compagno di squadra Muriel (in occasione del secondo era già stato sostituito) e poi per aver servito al colombiano l'assist del momentaneo 4-1 e a Pasalic la palla del 5-1. Per lui un voto che dovrebbe aggirarsi tra il 7 e il 7,5 e un complessivo di punti che potrebbe avvicinarsi ai 10 punti.