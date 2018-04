Inter e Milan non vanno oltre il pari, Chievo e Sassuolo non si fanno male, il Torino continua a vincere e il Benevento inguaia il Verona. Questi i risultati che completano la 27a giornata di serie A, recuperata a un mese dalla tragica scomparsa di Astori. A San Siro il derby non si sblocca, nonostante le numerose occasioni create, soprattutto dai nerazzurri (i top e flop del derby). Icardi si vede prima annullare un gol dalla Var (per fuorigioco), poi fallisce due clamorose opportunità a porta sguarnita. Lato Milan, è di Bonucci l'occasione migliore neutralizzata da Handanovic.

Al Bentegodi finisce 1-1 con Cassata che al 94′ risponde alla rete di Giaccherini, nonostante il Sassuolo fosse in nome per le espulsioni di Adjapong (al 29′) e Magnanelli (84′). 4-1 del Toro sul Crotone, grazie al redivivo Belotti (tripletta) e a Iago Falque (di Faraoni l'unica rete calabrese). 3-0, infine, per il Benevento sul Verona, in virtù dei centri di Letizia e Diabate (doppietta). Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Milan-Inter

Voti e pagelle

Milan: G. Donnarumma (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Calabria (6,5 e 5,5), Bonucci (6,5), Romagnoli (6,5 e 6), Rodriguez (5,5 e 6), Kessie (6), Montolivo (5,5), Locatelli (6), Bonaventura (5), Suso (6 e 5), Cutrone (6), Kalinic (5 e 5,5), Çalhanoglu (6 e 5,5). Inter: Handanovic (7), Cancelo (6,5), Miranda (6,5 e 6), Skriniar (5,5), D’Ambrosio (6 e 6,5), Gagliardini (6 e 6,5), Brozovic (7), Candreva (6,5), Rafinha (6,5 e 6), Borja Valero (5,5), Perisic (6), Icardi (4,5 e 4).

Torino-Crotone

Voti e pagelle

Torino: Sirigu (6,5 dalla Gazza e 5,5 dal Corriere), Bonifazi (6), Burdisso (5,5), Moretti (6), De Silvestri (6), Barreca (6), Rincon (6), Baselli (6,5 e 6), Obi (6 e sv), Ansaldi (6), Ljajic (7), Iago Falque (7,5 e 7), Belotti (8). Crotone: Cordaz (5,5 e 5) Ceccherini (5 e 4,5), Ajeti (4,5 e 4), Sampirisi (4,5), Faraoni (5,5 e 6), Rohden (5), Barberis (5,5 e 5), Benali (sv), Zanellato (6), Pavlovic (5), Trotta (5 e 5,5), Tumminello (6), Simy (6).

Chievo-Sassuolo

Voti e pagelle

Chievo: Sorrentino (5,5 dalla Gazza e 5 dal Corriere), Cacciatore (6 e 6,5), Bani (6), Gamberini (5,5 e 6), Cesar (6 e 5,5), Gobbi (6), Hetemaj (6 e 5,5), Birsa (5), Castro (5 e 6), Radovanovic (5,5 e 5), Giaccherini (7), Stepinski (5,5 e 6), Pellissier (6), Inglese (6 e 5,5). Sassuolo: Consigli (6), Goldaniga (5,5 e 6), Peluso (sv), Acerbi (7 e 6,5), Dell’Orco (6), Lirola (5 e 6), Cassata (6,5), Magnanelli (5,5 e 5), Missiroli (6,5 e 6), Adjapong (4 e 4,5), Berardi (5 e 5,5), Ragusa (6), Babacar (5 e 5,5), Politano (6).

Benevento-Verona

Voti e pagelle

Benevento: Brignoli (6), Venuti (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Djimsiti (6,5), Tosca (6,5 e 7), Letizia (7), Brignola (6,5 e 7), Del Pinto (6,5), Viola (7 e 7,5), Djuricic (7,5 e 8), Iemmello (6), Guilherme (6), Diabate (7,5). Verona: Silvestri (7,5), Ferrari (4,5 e 6), Caracciolo (4 e 5,5), Vukovic (4 e 5,5), Souprayen (5 e 4,5), Romulo (5,5), Calvano (5,5), Felicioli (5 e 5,5), Buchel (5), Valoti (4,5), Petkovic (5), Verde (5), Cerci (5), Fossati (5).

Atalanta-Sampdoria

Voti e pagelle

Atalanta: Berisha (7 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Toloi (6,5 e 6), Mancini (6), Masiello (6,5 e 6), Castagne (5), De Roon (6,5 e 5), Haas (4 e 5,5), Freuler (6,5 e 6), Hateboer (6,5 e 5,5), Barrow (6), Cristante (6 e 6,5), Petagna (6,5), Gomez (6). Sampdoria: Viviano (6), Bereszynski (7,5 e 6,5), Andersen (6,5), Ferrari (7 e 6), Murru (7 e 6), Regini (6,5 e 6), Praet (6,5 e 7), Capezzi (6,5), Linetty (6 e 6,5), Alvarez (5 e 6), Ramirez (7 e 6,5), Zapata (7 e 6,5), Caprari (7).

Genoa-Cagliari

Voti e pagelle

Genoa: Perin (6,5), Biraschi (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Rossettini (5 e 6), Zukanovic (5 e 5,5), Rosi (6), Pereira (6), Hiljemark (6,5), Cofie (6 e 5,5), Bessa (6), Laxalt (5), Medeiros (6,5 e 7,5), Lapadula (7). Cagliari: Cragno (6), Andreolli (5,5 e 5), Ceppitelli (5 e 5,5), Castan (6 e 5,5), Pisacane (6 e 5,5), Faragò (6,5 e 5,5), Dessena (6), Barella (6,5 e 7), Ionita (6 e 5,5), Lykogiannis (6), Pavoletti (6,5), Sau (5,5), Ceter (5,5).

Udinese-Fiorentina

Voti e pagelle

Udinese: Bizzarri (6 dalla Gazza e 6,5 dal Corriere), Stryger Larsen (6 e 5,5), Danilo (5), Samir (5), Widmer (5 e 6), Barak (5), Hallfredsson (5), Jankto (5 e 6), Balic (6,5 e 5,5), Pezzella (5), Ingelsson (6 e 5,5), De Paul (5 e 5,5), Lasagna (5 e 6,5), Perica (4,5 e 5). Fiorentina: Sportiello (7 e 6,5), Milenkovic (6,5), Pezzella (6,5 e 6), Vitor Hugo (7 e 6,5), Biraghi (6 e 6,5), Benassi (6), Dabo (7 e 6,5), Veretout (7 e 6,5), Saponara (6,5 e 7), Dias (5,5), Chiesa (8 e 7), Falcinelli (5,5 e 6,5), Simeone (7).

Napoli-Roma

Voti e pagelle

Napoli: Reina (5,5), Albiol (5 dalla Gazzetta e 4,5 dal Corriere), Hysaj (5), Koulibaly (5,5), Mario Rui (4 e 4,5), Allan (5 e 5,5), Jorginho (5 e 4,5), Zielinski (5 e 4,5), Hamsik (5), Callejon (6 e 5), Insigne (7), Mertens (6 e 5,5). Roma: Alisson (8 e 7), Fazio (7 e 6,5), Florenzi (6,5 e 7), Manolas (7 e 6,5), Kolarov (6,5), De Rossi (7 e 7,5), Nainggolan (7 e 8), Strootman (6,5 e 7), Perotti (6,5), Under (7 e 7,5), Gerson (6), Dzeko (8 e 8,5).

Lazio-Juventus

Voti e pagelle

Lazio: Strakosha (6), De Vrij (6 e 6,5), Luiz Felipe (5,5 e 6), Lukaku (5,5 e 6,5), Radu (6 e 7), Leiva (6,5 e 7), Lulic (6,5), Milinkovic (5,5 e 6), Parolo (5,5 e 6), Luis Alberto (6,5 e 5,5), Anderson (6 e 5), Immobile (5,5 e 6). Juventus: Buffon (6,5), Asamoah (5,5 e 6,5), Barzagli (6,5 e 7), Benatia (6), Lichtsteiner (6 e 5), Douglas Costa (6 e 6,5), Rugani (7 e 6,5), Khedira (6 e 6,5), Pjanic (6), Matuidi (6 e 7), Dybala (7,5 e 8), Mandzukic (5,5), Alex Sandro (6 e 6,5).

Spal-Bologna

Voti e pagelle

Spal: Meret (6), Felipe (7), Mattiello (5,5 e 6,5), Vicari (6), Cionek (6,5), Lazzari (6,5 e 6), Viviani (5,5 e 6), Everton (6,5 e 6), Grassi (7,5 e 7), Kurtic (6 e 6,5), Antenucci (6,5), Paloschi (6), Floccari (5,5 e 6). Bologna: Mirante (6), De Maio (6), Gonzalez (5), Helander (6), Masina (5,5), Orsolini (7 e 6,5), Donsah (6), Pulgar (6 e 5,5), Dzemaili (6 e 5), Di Francesco (5,5 e 5), Verdi (5 e 5,5), Avenatti (6,5 e 6), Destro (4).