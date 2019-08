Il lungo corridoio che conduce alla conclusione del calciomercato (fissata per il 2 settembre) è stato imboccato e per gli appassionati di fantacalcio diventa fondamentale approfondire in maniera analitica tutte le possibili evoluzioni e gli scenari legati alle trattative. Chi arriva, chi parte, chi rischia di finire ai margini e come possono mutare i piani tattici degli allenatori di serie A: in soldoni, sono questi gli aspetti principali su cui concentrare la propria attenzione.

In questa direzione, oggi ci siamo focalizzati su quei giocatori che, alla luce dei possibili arrivi, rischiano di diventare dei colpi a vuoto al fantacalcio. Ne abbiamo individuati dieci rispetto ai quali il suggerimento è di muoversi con cautela, soprattutto se l'asta venisse effettuata prima dell'ultimo gong sul mercato.