Episodio controverso in Genoa-Atalanta in occasione della prima rete dei liguri, poi capaci di imporsi con il risultato di 3-1. Oggetto del contendere: l'attribuzione della marcatura nel match della 17a giornata. Un aspetto di poco conto ai fini del risultato finale del match, ma non al fantacalcio, dove i fantallenatori sono stati a lungo in bilico in attesa del verdetto definitivo.

Sulla base del regolamento della Lega Calcio, infatti, il gol è stato inizialmente assegnato a Piatek, ma dopo diverse analisi la decisione ha cambiato di verso assegnando l'autogol a Toloi. In soldoni e in termini fantacalcistici: dal +3 per il genoano (che poi si è rifatto con il gol del 3-1) al -2 per il difensore che ha poi completato l'opera – in negativo – facendosi anche espellere (-1 al fantacalcio) a fine partite (dopo Palomino).

Perché la Lega Calcio ha assegnato l'autorete a Toloi

Il verdetto è di facile comprensione. Rivediamo l'azione: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'attaccante polacco dei liguri svetta a centro area e colpisce indisturbato nella direzione della porta. La sua conclusione è nello specchio, ma l'intervento del difensore atalantino mette fuori causa Berisha – che si era buttato con buon tempismo – insaccando il pallone nella rete atalantina.

La Lega Calcio ha prima interpretato il tiro nello specchio della porta come volontà di fare gol e quindi lo ha attribuito a Piatek, poi ha inevitabilmente dovuto rivedere la sua decisione valutando come determinante la deviazione. Non è la prima volta che la Lega è costretta a rivedere una sua decisione e capita spesso anche che il verdetto cambi più di una volta. Difficile che sia così questa volta, essendo la dinamica abbastanza evidente.

Cosa dice il regolamento: quando si verifica l'autogol?

Un giocatore involontariamente calcia la palla direttamente nella propria porta. È il caso di un retropassaggio sbagliato o di un rinvio errato.

Un giocatore devia nella propria porta un tiro, un cross o un passaggio di un avversario non indirizzato nello specchio della porta.

Non sono considerati autogol i tiri nello specchio della porta che vengono deviati da un difensore. In questi casi si assegna pertanto la marcatura all’autore del tiro in porta.

Sono considerati autogol i tiri che terminano sui legni della porta (pali e traversa) e vengono successivamente deviati in rete da un giocatore difendente.

Di Lazovic, Piatek e Zapata gli altri +3 della partita, in termini di malus, oltre al -3 di Berisha e al -1 dell'altro portiere Radu, si registra l'errore dal dischetto di Ilicic (-3 anche per lui). Di seguito il video dell'azione incriminata.

La delusione su Instagram: Spero che la Lega di A ci ripensi