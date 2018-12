Una 17a giornata all'insegna della rinascita delle squadre liguri che hanno vinto a suon di gol i rispettivi incontri. Col successo della Sampdoria ad Empoli, i blucerchiati si avvicinano di nuovo alla zona Europa League tallonando la Lazio, la Fiorentina e il Milan. Per la salvezza il Grifone sprinta e si allontana: vittoria sull'Atalanta e balzo in avanti a metà classifica.

Una giornata all'insegna del gol, iniziata con il tris della Lazio all'Olimpico contro il Cagliari e terminata – in attesa delle gare delle 18 e del posticipo delle 20,30 – con 16 gol in 6 partite. Nessuno 0-0, successo di misura per Fiorentina e Napoli, pareggio per 1-1 tra Sassuolo e Torino e tra Udinese e Frosinone, poi lo show delle due liguri: 4-2 della Samp a Empoli e 3-1 in casa del Genoa sull'Atalanta.

Ancora Quagliarella, poi Caprari

Ad Empoli le emozioni non sono mancate così come le conferme. Da una parte il solito Quagliarella ancora una volta a segno con la Samp, dall'altra il nomber della Serie B della passata stagione, Caputo che ha lasciato il segno. Nel 4-2 finale a favore della squadra di Giampaolo l'equilibrio in campo è stato massimo finchè il tecnico non ha effettuato i cambi che hanno spaccato in due il match. Nel finale, sul 2-2, Saponara e Caprari hanno fatto la differenza: loro lo zampino (assist e gol) in occasione del 3-2 e dell'attaccante la rete del definitivo 4-2.

Europa League ad un passo

Adesso la Sampdoria veleggia a ridosso della Zona Europa League, a 26 punti, sesto ponto davanti a Fiorentina e Sassuolo (+1) e subito dietro a Milan (-1) e Lazio (-2). E fra 4 giorni la sfida a Marassi al fanalino Chievo appare quasi un match-point per riprendersi un posto tra le migliori in classifica.

Genoa, allungo e retrocessione più lontana

Colpo di reni anche per il Genoa di Prandelli che ritrova il sorriso vincendo 3-1 in casa su una Atalanta che chiude in 9 per le espulsioni di Palomino e Toloi e che nel primo tempo sbaglia un rigore con Iilic. Per i rossoblù, un successo che allontana prepotentemente le avversarie coinvolte nel bassofondo della classifica, respirando, con un +7 dalla zona rossa superando il Cagliari, prossimo avversario.

Piatek non sbaglia

Mattatore di giornata, con una doppietta, il polacco Piatek che ha segnato un gol e mezzo. In occasione dell'1-0 sul suo colpo di testa obbliga Toloi all'autorete ed è tutta sua, invece, la rete del definitivo 3-1 con una sassata dalla distanza, allungando al momento su Cr7 per la classifica cannonieri.

Salvezza: Udinese ancora inguaiato

Pari e divisione della posta per il Torino che passa in vantaggio a Reggio Emilia con Belotti nel primo tempo. Nella ripresa il Sassuolo accorcia e pareggia grazie a Brignola al 92′. Stesso punteggio per Udinese e Frosinone. Alla Dacia Arena passano in vantaggio i bianconeri, con Mandragora nel primo tempo ma nella ripresa il Frosinone accorcia e pareggia su rigore con Ciano.