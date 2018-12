Primo turno natalizio e 17a giornata di serie A e fantacalcio in programma oggi. Si comincia alle 12.30 con Lazio-Cagliari, alle 15 poi Empoli-Sampdoria, Genoa-Atalanta, Milan-Fiorentina, Napoli-Spal, Sassuolo-Torino, Udinese-Frosinone. Alle 18, quindi, spazio a Chievo-Inter e Parma-Bologna. Completa il quadro Juventus-Roma alle 20.30.

Di seguito il dettaglio delle probabili formazioni, gara per gara, con a margine l'indicazione dei nostri consigli su chi schierare e chi no. In caso di dubbi su chi schierare, non esitate a porre le vostre domande nello spazio commenti, vi risponderemo a stretto giro.

Lazio-Cagliari

Lazio: Strakosha, Marusic, Acerbi, Radu, Lulic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Correa, Immobile. Cagliari (4-3-1-2): Cragno, Faragò, Romagna, Klavan, Padoin, Ionita, Bradaric, Barella, Joao Pedro, Sau, Cerri.

Consigliati e sconsigliati

Sì Acerbi e Correa, Barella e Cragno. No Milinkovic-Savic e Klavan

Empoli-Sampdoria

Empoli (3-5-2): Provedel, Veseli, Silvestre, Maietta, Di Lorenzo, Acquah, Capezzi, Traoré, Antonelli, Caputo, La Gumina. Sampdoria (4-3-1-2): Audero, Sala, Tonelli, Andersen, Murru, Praet, Ekdal, Linetty, Ramirez, Quagliarella, Caprari.

Consigliati e sconsigliati

Sì Caputo e Traoré, Andersen e Quagliarella. No Maietta e Sala

Genoa-Atalanta

Genoa (3-5-2): Radu, Biraschi, Romero, Criscito, Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic, Piatek, Kouamé. Atalanta (3-4-1-2): Berisha, Toloi, Mancini, Masiello, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata.

Consigliati e sconsigliati

Sì Piatek e Lazovic, Zapata e Mancini. No Biraschi e De Roon

Milan-Fiorentina

Milan (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez, Bertolacci, Mauri, Calhanoglu, Suso, Higuain, Castillejo. Fiorentina (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Gerson, Mirallas, Simeone, Chiesa.

Consigliati e sconsigliati

Sì Romagnoli e Suso, Pezzella e Mirallas. No Castillejo e Gerson

Napoli-Spal

Napoli (4-4-2): Meret, Hysaj, Maksimovic, Albiol, Ghoulam, Callejon, Rog, Hamsik, Ruiz, Milik, Mertens. Spal (3-5-2): Gomis, Cionek, Vicari, Felipe, Lazzari, Schiattarella, Valdifiori, Kurtic, Costa, Paloschi, Antenucci.

Consigliati e sconsigliati

Sì Ruiz e Milik, Lazzari e Kurtic. No Hamsik e Felipe

Sassuolo-Torino

Sassuolo (3-4-3): Consigli, Marlon, Magnani, Ferrari, Lirola, Duncan, Sensi, Rogerio, Berardi, Babacar, Di Francesco. Torino (3-5-2): Ichazo, Izzo, Nkoulou, Djidji, Aina, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi, Zaza, Belotti.

Consigliati e sconsigliati

Sì Sensi e Berardi, Ansaldi e Belotti. No Rogerio e Zaza

Udinese-Frosinone

Udinese (3-5-2): Musso, Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck, D'Alessandro, Fofana, Behrami, Mandragora, Larsen, De Paul, Lasagna. Frosinone (3-4-2-1): Sportiello, Goldaniga, Ariaudo, Capuano, Zampano, Chisbah, Maiello, Beghetto, Ciano, Campbell, Ciofani.

Consigliati e sconsigliati

Sì D'Alessandro e De Paul, Campbell e Chibsah. No Mandragora e Ariaudo

Chievo-Inter

Chievo (3-4-1-2): Sorrentino, Bani, Rossettini, Barba, Depaoli, Rigoni, Hetemaj, Jaroszynski, Kiyine, Meggiorini, Pellissier. Inter (4-3-3): Handanovic, Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Dalbert, Gagliardini, Brozovic, Nainggolan, Politano, Icardi, Perisic.

Consigliati e sconsigliati

Sì Pellissier e Depaoli, Politano e Skriniar. No Kiyine e Nainggolan

Parma-Bologna

Parma (4-3-3): Sepe, Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo, Rigoni, Scozzarella, Barillà, Gervinho, Inglese, Di Gaudio. Bologna (3-5-2): Skorupski, Calabresi, Danilo, Helander, Mattiello, Oroslini, Nagy, Poli, Mbaye, Santander, Palacio.

Consigliati e sconsigliati

Sì Inglese e Bastoni, Orsolini e Palacio. No Iacoponi e Danilo

Juventus-Roma

Juventus (4-3-3): Szczesny, De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Mandzukic, Ronaldo. Roma (4-2-3-1): Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Cristante, Nzonzi, Under, Zaniolo, Kluivert, Schick.

Consigliati e sconsigliati

Sì Mandzukic e Matuidi, Kluivert e Zanilo. No Alex Sandro e Schick