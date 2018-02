Il calciomercato di gennaio si è ufficialmente concluso alle 23 di ieri ed è ora di tirare le fila della sessione invernale di trattative. Una sessione che, al solito, non ha riservato fuochi d’artificio e particolari colpi a sensazione (un mercato dei flop per certi versi). Comprensibile, in questo periodo dell’anno difatti è sempre più difficile muovere i grossi calibri, al più le società possono portarsi avanti e gettare le basi per possibili operazioni estive.

I movimenti, comunque, non sono mancati e occorre passarli al setaccio per poter preparare al meglio l’asta di riparazione del fantacalcio. Rispolveriamo il listone, con le tre fasce di valore (più le scommesse), ma comprensivo questa volta dei soli giocatori che hanno cambiato maglia in questa finestra di mercato. I valori, dunque, non sono assoluti ma tarati sulla base del materiale a disposizione. Per intenderci, un Babacar che passa al Sassuolo non può essere considerato un elemento da prima fascia, e quindi 8-10 gol in 4 mesi di campionato, ma rispetto alla concorrenza potrebbe regalare soddisfazioni e val la pena farci un pensierino. Scoprite le altre scelte.

Portieri.

Terza fascia.

Puggioni (Benevento)

Difensori.

Prima fascia.

Lisandro Lopez (Inter).

Seconda fascia.

Castan (Cagliari), Capuano (Crotone), Pereira (Genoa), Caceres (Lazio), Cionek (Spal), Zampano (Udinese), Vukovic (Verona).

Terza fascia.

Billong (Benevento), Jonathan Silva (Roma), Simic (Spal), Dramè (Spal).

Scommesse.

Tosca (Benevento), Ashong (Benevento), S. Romagnoli (Bologna), Paz (Bologna), Lykogiannis (Cagliari), El Yamiq (Genoa), Lemos (Sassuolo).

Centrocampisti.

Prima fascia.

Rafinha (Inter).

Seconda fascia.

Dzemaili (Bologna), Benali (Crotone), Bessa (Genoa), Kurtic (Spal).

Terza fascia.

Rizzo (Atalanta), Sandro (Benevento), Djuricic (Benevento), Cofie (Genoa), Hiljemark (Genoa), Everton Luiz (Spa).

Scommesse.

Zanellato Diaby (Crotone), Dabo (Fiorentina), Medeiros (Genoa), Aarons (Verona).

Attaccanti.

Prima fascia.

Babacar (Sassuolo).

Seconda fascia.

Giaccherini (Chievo), Ricci (Crotone).

Terza fascia.

Diabaté (Benevento), Guilherme (Benevento), Falcinelli (Fiorentina), Matos (Verona), Petkovic (Verona).

Scommesse.

Orsolini (Bologna), Ceter (Cagliari).