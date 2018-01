Uno degli appuntamenti immancabili nella preparazione dell'asta del fantacalcio, consiste nell'individuazione dei migliori tiratori di calci piazzati di tutte le squadre di serie A. Quanti di questi, però, riescono a confermarsi anche al giro di boa del campionato?

Non sono infrequenti, infatti, cambi di gerarchie, exploit di nuovi acquisti e situazioni da monitorare con attenzione anche in proiezione futura. Molti (se non tutti) dei nomi che troverete nell'elenco qui di seguito saranno sicuramente già assegnati nelle vostre leghe, ma sono da tenere d'occhio per potenziali scambi. Ecco quindi i 10 migliori.

Pjanic.

Tre gol su punizione, sei assist: una macchina da bonus irrinunciabile. Il bosniaco, inoltre, sempre sulle orme di Pirlo, si è trasformato in un regista imprescindibile per Allegri.

Candreva.

Quest'anno non si è ancora sbloccato, ma con otto assist è il miglior rifinitore del campionato, meglio del compagno di squadra Perisic e di Mertens (entrambi a sei). Batte tutti i corner e qualche punizione, appena comincia a segnare…

Luis Alberto.

Rivelazione sotto tutti i punti di vista: sei gol, sette assist, tre dei quali da calcio da fermo. All'asta di riparazione andrà via come il pane, arrivateci preparati.

Veretout.

L'ultima scoperta di Corvino, si è già imposto come nuovo architrave del gioco di Pioli. Tre gol e un assist da esordiente in A, può solo migliorare.

Rodriguez.

Che tirasse rigori e punizioni lo si sapeva sin dal suo arrivo in Italia, che riuscisse a scalare rapidamente le gerarchie milaniste non era poi così scontato. Visto l'andamento del Milan, potrebbe essere anche scambiato a buon mercato.

Kolarov.

Non si era mai visto un regista e costruttore di gioco agire sugli esterni. Unico nel suo genere, è il miglior tiratore di punizioni della sua squadra.

Torreira.

Non aveva mai segnato in serie A, poi non appena sbloccatosi ne ha infilati tre colpendo puntualmente dalla distanza e su calcio piazzato. Affare low cost.

Politano.

Con Berardi in difficoltà, tocca a lui prendere in mano le redini dell'attacco di Iachini. Sta rispondendo presente e in più è il primo riferimento sui calci piazzati.

Antenucci.

Primo rigorista di squadra, è pressoché infallibile dagli undici metri. In più sta riuscendo a trovare la stessa continuità mostrata in serie B anche al piano di sopra.

De Paul.

Oddo ha scelto di sfruttare al meglio i suoi piedi "educati" avanzandolo sulla stessa linea degli attaccanti. Corner e calci piazzati sono una prerogativa quasi esclusiva.