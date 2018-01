Hanno cominciato la stagione a fari spenti, senza grandi prospettive, elementi utili solo a completare le rose del fantacalcio, specie nelle leghe più numerose. E invece, giornata dopo giornata, hanno saputo far la differenza per i rispettivi club e imporsi come puntelli imprescindibili da tenere d'occhio per la successiva fase d'asta. Eccoli, dunque, i nostri top-10 da provare a prendere nel mercato di riparazione per migliorare le rose e tentare di dare l'assalto al premio finale. Da Luis Alberto a Skriniar, sino a Pezzella, Benatia e al giovane Kownacki.

Luis Alberto (Lazio)

È a tutti gli effetti una "creatura" di Simone Inzaghi che, dopo una stagione d'esordio trascorsa più in tribuna che in campo, ha scelto di impostarlo come regista trasformandolo in uno dei migliori costruttori di gioco d'Europa. Cifra incredibili le sue: 6 gol, 7 assist, con una media di 6,53 e 7,68 di fantamedia.

German Pezzella (Fiorentina)

È il miglior colpo estivo di Pantaleo Corvino, al punto che la società si è già mossa per ottenerne il riscatto pattuito. Elemento di qualità e quantità, esperto, abile con la palla al piede, bravo in marcatura. Fin qui 6,17 di media, 6,25 di fantamedia e 1 gol.

Antonin Barak (Udinese)

Con l'arrivo di Oddo la sua stagione e la carriera, in generale, hanno assunto ben altro profilo. Ultima scoperta degli osservatori friulani, ha messo insieme 6 gol, 2 assist, per una media di 6,35 e una fantamedia di 7,41.

Mattia Perin (Genoa)

L'arrivo di Ballardini in panchina ha cambiato la stagione del Genoa e la sua. Dopo il ko nel derby con la Sampdoria, i rossoblù hanno messo insieme sette risultati utili su otto gare e lui ha incassato solo tre gol (due nello stesso match con l'Atalanta) scalando posizioni nella classifica di rendimento, che adesso lo vede secondo in A con 6,42 di media e 5,32 di fantamedia.

Mehdi Benatia (Juventus)

È il nuovo tassello imprescindibile della retroguardia bianconera. Con il passaggio alla difesa a quattro, sono gli altri partner di difesa a ruotargli accanto. Risultato: 10 presenze, 6,5 di media, 6,95 di fantamedia e 2 gol, con la Juventus che sta rapidamente tornando la squadra imperforabile che ha dominato in Italia negli ultimi anni.

Josip Ilicic (Atalanta)

L'ultima stagione a Firenze è stata la peggiore da quando è in Italia. Inevitabile cambiare aria, sebbene l'approdo alla corte di Gasperini abbia fatto sollevare più di un dubbio sulla sua collocazione tattica e all'interno del progetto. Dubbi fugati da numeri da capogiro: 6 gol, 5 assist per 6,39 di media e 7,74 di fantamedia.

Dawid Kownacki (Sampdoria)

Gioca poco, ma riesce a rendersi ugualmente molto efficace. In appena otto presenze, perlopiù spezzoni, ha segnato tre gol e smistato un assist, con 6,12 di media e 7,38 di fantamedia.

Salvatore Sirigu (Torino)

Nonostante le fatiche del Torino, di recente passato nelle mani di Mazzarri, il suo ritorno in serie A può considerarsi in ogni caso positivo. Quarto per rendimento in A, ha messo insieme 20 presenze, con 6,35 di media e 5,1 di fantamedia, con anche un rigore parato.

Milan Skriniar (Inter)

Solo la flessione di squadra e personale dell'ultimo periodo gli ha impedito di chiudere l'anno da miglior difensore di serie A (scavalcato da Koulibaly). I suoi numeri, in ogni caso, lo rendono a tutti gli effetti l'acquisto estivo di maggior rilievo dei nerazzurri: 3 gol, 6,42 di media e 6,85 di fantamedia.

Rodrigo De Paul (Udinese)

A differenza di Barak, l'arrivo di Oddo in panchina ha rischiato di fargli perdere spazio e minuti. E invece, con il passare delle giornate, è riuscito a imporsi come il miglior partner d'attacco di Lasagna. Elemento da considerare con grande attenzione, proprio per il suo avanzamento sulla linea d'attacco. Per lui 4 gol, 5 assist, 6,26 di media e 7,18 di fantamedia.