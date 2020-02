A calciomercato chiuso (qui l'analisi di tutti i giocatori che hanno cambiato maglia), è già cominciata la caccia tra le pieghe del listone al giocatore in grado di beffare la concorrenza. Oltre agli acquisti di facile previsione (i 10 colpi sicuri di questa tornata), dove la strategia conta poco, spesso a far la differenza sono i colpi low cost che, oltre a far quadrare i conti, consentono di ottenere un vantaggio competitivo in termini di rendimento.

Per questo abbiamo individuato tra i tanti elementi destinati a cambiare la fisionomia delle squadre di serie A, cinque giocatori che potrebbero rispondere all'identikit appena stilato. È un mix di arrivi, per così dire, "esotici" e usato sicuro in cerca di rilancio. In molti casi puntelli che hanno già trovato impiego continuo nelle squadre di appartenenza. A margine, vi segnaliamo un altro approfondimento legato ai possibili tagli di gennaio.