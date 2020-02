Nella settimana che concentra il maggior numero di aste di riparazione al fantacalcio, a calciomercato di gennaio ormai chiuso (l'analisi di tutti i giocatori che hanno cambiato maglia), non c'è solo lo studio dei possibili colpi a tenere banco (qui ve ne abbiamo consigliati dieci), ma anche la complicata valutazione dei tagli da effettuare. Giocatori spesso costati parecchio e che, talvolta, potrebbe anche non essere conveniente cedere nonostante il rendimento deficitario.

Consigliandovi 10 tagli a "cuor leggero", abbiamo provato a tenere presente tutte le possibili variabili. Dalla condizione messa in mostra dal giocatore alle evoluzioni tattiche delle squadre di riferimento, dall'impiego dell'ultimo periodo al rendimento in senso stretto. In alcuni casi queste cessioni potrebbero garantirvi molti crediti da reinvestire: scelte dolorose ma che, alla lunga, potrebbero pagare anche interessanti dividenti.