L'esuberanza mostrata in campo la scorsa stagione con il Tianjin Quanjian, al suo debutto nella SuperLeague cinese, aveva portato Zhang Xiuwei a diventare uno dei " beniamini" del calcio orientale. Dopo le due stagioni nelle file dell'Olympique Lione, la sua carriera ha cambiato nel momento in cui Fabio Cannavaro ha rilevato la panchina di Vanderlei Luxemburgo nel 2016 e con la promozione a fine stagione. Zhang ha portato su di sé molte attenzioni con le sue prestazioni fino a quando un incidente con la sua auto ha portato ad un'indagine che ha portato alla scoperta della sua via età.

Un'incidente fa scoprire la verità su Zhang.

I fatti risalgono a metà agosto dell'anno scorso: dopo i due terzi della Super League cinese, Zhang è uno dei giocatori più importanti del Tianjin Quanjian e le sue prestazioni non passano inosservate. Il 16 agosto Zhang Xiuwei viene trovato in stato di ebbrezza dopo un incidente sulle strade di Tianjin: già il fatto era grave in sé per l'immagine del giocatore ma la successiva indagine su Zhang Xiuwei ha fatto ancora più rumore perché si è scoperto che il giocatore emergente di Tianjin Quanjian aveva falsificato la sua età.

Secondo la scheda personale Xiuwei Zhang è nato il 13 gennaio 1996 a Tianjin, condizione che gli ha permesso di contestare l'ultima stagione della Superliga cinese come Under 23, ma in tenera età i genitori, che non volevano problemi di accesso a scuola per il loro bambino, hanno cambiato la carta d'identità rinominandolo Zhang Jixuan e modificando di due anni la sua data di nascita, che è stato portata al 13 gennaio 1994. Zhang è entrata nella scuola elementare prima dell'età legale ma il problema è venuto quando ha cominciato ad emergere come un giocatore e questo ha portato ad un ‘ringiovanimento' del bambino, certificando la data di nascita al 1996 e tornando al suo nome originale. Anche la Cina Football Association (CFA) negli archivi giovanili riporta uno Zhang Jixuan nato nel 1994.

La decisione della CFA: Zhang squalificato.

Nel corso delle indagini dopo l'incidente sono state messe alla luce molteplici discordanze e la storia parallela di Zhang Xiuwei ha visto la luce. In aggiunta alle sue pene a causa di guida pericolosa, per cui è stato rilasciato su cauzione, la Cina Football Association (CFA) ha fatto le sue rilevazioni sulla vicenda Zhang Xiuwei e, dopo mesi di studio approfondito della questione, ha deciso di formalizzare una punizione di 9 mesi per il calciatore alla ripresa della SuperLeague cinese. In questo modo Zhang Xiuwei, uno dei protagonisti della scorsa stagione del Tianijn, vedrà dalla tribuna la AFC Champions League e la prima metà del torneo nazionale. Il calcio cinese dovrà aspettare prima di rivedere uno dei giocatori che ha più entusiasmato la scorsa stagione fino a un paio di drink in una notte di Tianjin che hanno aperto la porta sul passato di Zhang Xiuwei.