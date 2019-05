Un milione e 500 mila euro e tutto il Cesena può essere comprato all'asta. E' la tristissima realtà di una delle società storiche del nostro calcio, che ha militato gloriosamente anche in massima serie. Dopo il fallimento che avvenne la scorsa estate, dell'Associazione Calcio Cesena, il curatore Mauro Morelli ha disposto la vendita di tutto ciò che corrisponde al club. I romagnoli non riuscivano più a sostenere i debiti accumulati nel tempo, derivanti anche da un utilizzo fin troppo spregiudicato della leva delle plusvalenze, costringendo persino il comune della città della riviera a doversi fare carico di spese per due milioni, relative più che altro alla gestione dello stadio Manuzzi.

All'asta andranno beni mobili, immobili e, soprattutto, il simbolo del cavalluccio, tanto amato dai tifosi di Calcio in riva al Savio, nella speranza che qualcuno possa approfittare per far ripartire il sogno bianco e nero. Le buste con le varie offerte verranno aperte tra il 16 e il 18 di luglio. A settembre il curatore fallimentare autorizzò la neonata società ad utilizzare il simbolo storico per la stagione 2018-2019. Ma ora il campionato è finito e il problema si ripropone. Per presentare un'offerta ci sarà tempo fino al 16 luglio. Ma il ‘nuovo' Cesena potrebbe aspettare la scadenza, se non dovessero arrivare offerte, potrebbe portarsi a casa il Cavalluccio a un prezzo minore.

Si inizia da una base d'asta per lo storico marchio. Si parte da 770 mila euro, di molto superiore alle prime stime che sembravano molte più basse. C'è anche la sede societaria di corso Sozzi che dovrà essere venduta: l'immobile va all'asta per 720 mila euro. Il prezzo di partenza per il lotto con varie attrezzature, tra cui due automezzi, arredi per spogliatoi, sala stampa e mobili da ufficio, tra stadio e centro sportivo, e' invece di poco sotto i 30 mila euro. All'asta ci saranno anche le targhe, i trofei, l'abbigliamento sportivo griffato e altri articoli con i colori e i simboli sociali che varranno almeno 28.400 euro.