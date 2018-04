Il campionato di Serie A è entrato nella sua fase finale e più calda. E' già tempo dunque per alcuni bilanci, per un torneo che comunque resterà storico per essere stato il primo con l'utilizzo del Var. I numeri più incoraggianti sono quelli relativi ai provvedimenti disciplinari e in particolare delle espulsioni. 68 i cartellini rossi estratti nelle prime 30 giornate del campionato 2017/2018. Meno delle ultime due stagioni per un torneo dunque in cui si è registrata una maggiore correttezza. A tal proposito c'è anche una squadra che non ha ancora avuto nessuna espulsione tra le sue fila, ovvero l'Inter di Spalletti che da questo punto di vista ha invertito la rotta rispetto al recente passato.

Inter, unica squadra senza espulsioni nella Serie A 2017/2018

Nelle prime 30 giornate del campionato dunque nessun calciatore dell'Inter è stato espulso. Una striscia che si allunga a 32 partite se si considera anche la scorsa annata, con l'ultimo cartellino rosso che fu conquistato da Kondogbia in Genoa-Inter del maggio 2007. Merito dunque di Luciano Spalletti che ha garantito compattezza difensiva alla sua squadra reduce da 5 partite senza subire reti, ma anche una maggiore solidità dal punto di vista psicologico. Nella scorsa annata i nerazzurri incassarono 5 espulsioni, mentre in quella precedente addirittura 12. Dal 2008/2009 in poi, la compagine milanese non è mai scesa sotto i 3 rossi a stagione.

Qual è la squadra con più cartellini rossi e il giocatore più espulso in Serie A

Se l'Inter ride, a "piangere" è soprattutto il Sassuolo che in stagione ha collezionato ben 7 espulsioni. Ma qual è il calciatore con più cartellini rossi all'attivo nella Serie A 2017/2018? Si tratta di Bruno Zuculini del Verona, cacciato dal direttore di gara in 3 occasioni. Alle sue spalle con due espulsioni Goldaniga e Magnanelli, per il Sassuolo, Gonzalez del Bologna, e Pisacane del Cagliari

I calciatori espulsi nella Serie A 2017/2018

SASSUOLO 7 espulsioni: 2 Goldaniga (doppio giallo), 2 Magnanelli (doppio giallo), Adjapong (diretta), Berardi (diretta),Cassata (diretta); Milan 6 espulsioni: Bonucci (diretta), Calabria (doppio giallo), Calhanoglu (doppio giallo), Ricardo Rodriguez (doppio giallo), Romagnoli (doppio giallo), Suso (diretta), BOLOGNA 6 espulsioni: 2 Gonzalez (doppio giallo + diretta), Masina (diretta), Mbaye (doppio giallo), Poli (doppio giallo), Torosidis (doppio giallo; VERONA 6 espulsioni: 3 Zuculini B. (2 doppio giallo e 1 diretta), Heurtaux (doppio giallo), Nicolas (diretta),Souprayen (doppio giallo); CAGLIARI 5 espulsioni: 2 Pisacane (1 diretta e 1 doppio giallo), Barella (doppio giallo), Joao Pedro (diretta), Miangue (doppio giallo) BENEVENTO 5 espulsioni: Antei (diretta), Belec (diretta), Letizia (doppio giallo), Puggioni (diretta), Viola (diretta); SPAL 4 espulsioni: Felipe (diretta), Oikonomou (doppio giallo), Mattiello (diretta), Vicari (diretta); CHIEVO 3 espulsioni: Bastien (doppio giallo), Cacciatore (diretta), Radovanovic (diretta); GENOA 3 espulsioni: Bertolacci (diretta), Omeonga (diretta), Taarabt (diretta); LAZIO 3 espulsioni: Immobile (diretta), Marusic (diretta), Parolo (doppio giallo); TORINO 3 espulsioni: Acquah (doppio giallo), Barreca (diretta), Baselli (doppio giallo); UDINESE 3 espulsioni: Bizzarri (diretta), Pezzella Giu. (diretta), Samir (diretta); ATALANTA 3 espulsioni Freuler (doppio giallo), De Roon (doppio giallo), Mancini (diretta); FIORENTINA 2 espulsioni: Badelj (doppio giallo), Milenkovic (doppio giallo); NAPOLI 2 espulsioni: Hysaj (diretta), Mario Rui (doppio giallo); ROMA 2 espulsioni: De Rossi (diretta), Pellegrini (diretta); SAMPDORIA 2 espulsioni: Barreto (doppio giallo), Sala (diretta); CROTONE 2 espulsioni: Capuano (doppio giallo), Ceccherini (diretta); JUVENTUS 1 espulsione: Mandzukic (doppio giallo), INTER 0 espulsioni