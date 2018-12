Chi ce l'ha più grossa, bella, scolpita? Da quando Cristiano Ronaldo ha esibito la ‘tartaruga' facendo sfoggio dei proprio addominali molti altri calciatori hanno raccolto la sfida mostrando come si possa avere un fisico bestiale per resistere agli urti degli avversari. CR7 dedicò quella particolare esultanza alla sua compagna (e futura moglie) Georgina Rodriguez: fece gol al Manchester United e, invece di saltare a gambe divaricate mimando l'urlo e le mosse di un ‘super sayan' dei cartoons, corse verso la bandierina del calcio d'angolo sollevando la maglietta e poi sorridendo verso la tribuna. Peccato che quella sera a finire sotto i riflettori fu José Mourinho (ricordate il gesto della mano all'orecchio rivolto al pubblico che lo aveva insultato?), rubando buona parte della scena al portoghese, ma quella posa da macho ha avuto l'effetto di una reazione a catena.

Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Cesc Fabregas e Olivier Giroud, compagni di squadra al Chelsea di Maurizio Sarri. Il cliché è sempre lo stesso: posa da macho, muscoli in bella mostra e un messaggio ironico a corredo. "Sto arrivando, oli… dammi un paio di mesi". Il centrocampista spagnolo è convinto che 60 giorni possano bastare per eguagliare e forse scolpire meglio il proprio fisico rispetto a quello statuario dell'attaccante francese, ex Arsenal.

Il primo a ‘rispondere' a CR7 fu Jesse Lingard. Il giocatore dei Red Devils pubblicò su Instagram una ‘combo fotografica' e un messaggio inequivocabili. "Chi lo sta facendo meglio?" con tanto di hashtag riferito al campione della Juventus. Poi è toccato a Salah cedere alla tentazione di un selfie alla ‘mastrolindo': davanti allo specchio, mentre fa esercizi in palestra, l'attaccante del Liverpool ha scattato la foto che lo immortala con gli addominali contratti ed ‘esplosivi'.