Un gesto d'amore per la squadra della sua terra. Fabio Quagliarella, sempreverde bomber della Sampdoria e della Nazionale, ha sottoscritto un abbonamento alla Tribuna Vip dello stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, che ospita tutte le sfide casalinghe della Juve Stabia. In questo modo l'attaccante classe 1983, ha voluto rendere omaggio alla formazione della sua città natale che nella prossima stagione tornerà a giocare in Serie B.

Fabio Quagliarella è profondamente legato alla sua terra. L'ennesima dimostrazione arriva dall'ultima iniziativa del centravanti che ha deciso di sottoscrivere l'abbonamento per la Tribuna Vip dello Stadio Romeo Menti che ospita le gare interne della Juve Stabia, squadra di Castellammare di Stabia, sua città natale. Un gesto simbolico quello di Quagliarella che alla luce dei suoi impegni con la Sampdoria, difficilmente potrà assistere a tutti i match dei gialloblu freschi di promozione in Serie B. In questo modo però la punta della Sampdoria, reduce dalla vittoria del titolo di capocannoniere, nella scorsa stagione ha voluto dimostrare l'amore per le sue origini stabiesi.

La Juve Stabia ringrazia Fabio Quagliarella

Un gesto che ovviamente non è passato inosservato ma ha subito scatenato l'entusiasmo dei tifosi della Juve Stabia, e della dirigenza delle "Vespe". Il direttore sportivo del club campano Ciro Polito ha infatti ringraziato personalmente il bomber: "Tengo a ringraziarlo per lo splendido gesto – ha detto ai microfoni di Juve Stabia Live – compiuto con la consapevolezza dell'impossibilità di essere al ‘Menti', visti gli impegni della Sampdoria". E chissà che in futuro Quagliarella non faccia un ulteriore regalo al popolo stabiese, magari decidendo di chiudere la carriera nella Juve Stabia. Per adesso nella mente dell'attaccante che non ha mai indossato in carriera la maglia della sua città natale, c'è solo la Samp con cui ha un altro anno di contrato. Poi, nella prossima estate, tutto può succedere.