Fabio Quagliarella sembra migliorare di partita in partita, con buona pace della carta d'identità che parla di un ragazzo con 35 primavere (a fine gennaio 36) sulle spalle. Anche nell'ultimo match di Serie A contro l'Empoli, il bomber ha trovato la via del gol contribuendo al prezioso successo della Sampdoria. Sono sette le partite di fila con almeno una rete all'attivo per Fabio Quagliarella che si è reso protagonista di una vera e propria impresa. L'ultimo a riuscirci Antonio Di Natale con l'Udinese, nel 2010.

Fabio Quagliarella in gol in Empoli-Samp, i numeri eccezionali della stagione del bomber

In Empoli-Sampdoria Fabio Quagliarella ha trovato il gol numero 10 della sua finora eccezionale stagione in Serie A. 15 le presenze del centravanti in Serie A (con un solo minuto all’attivo in Coppa Italia), impreziosite anche da 5 assist. Sotto la Lanterna l'esperto bomber classe 1983 sta vivendo una seconda giovinezza e i numeri sono assolutamente dalla sua parte. La Sampdoria non sembra poter fare a meno del suo leader e capitano in campo, e ad aumentare il feeling è arrivato anche il rinnovo contrattuale che ha spento le indiscrezioni di mercato relative al possibile interesse del Milan nei suoi confronti.

Quagliarella in gol per 7 partite consecutive, non succedeva dal 2010 con Di Natale

E il dato che fotografa nel migliore dei modi il momento di Fabio Quagliarella è quello legato alla sua continuità in fase realizzativa. Nelle ultime 7 partite disputare il bomber ha trovato sempre la rete. 8 i gol segnati da Quagliagol, che ha castigato a ripetizione Milan, Torino, Genoa, Bologna (2), Lazio, Parma e infine Empoli. Proprio la rete, con un gran colpo di testa, del 2-2 in Empoli-Samp ha permesso a Quagliarella di ripetere la strepitosa striscia di Antonio Di Natale, nel maggio 2010. Un dato che conferma ulteriormente il momento magico di un attaccante sempreverde.