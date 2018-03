Fabio Capello non è più l'allenatore dello Jiangsu Suning. Fonti cinesi sostengono che il tecnico friulano, oggi 71enne, sia stato esonerato mentre dal suo entourage filtra una versione differente: ovvero che sia stato lui stesso a chiedere la risoluzione del contratto al punto che i suoi rappresentanti sarebbero già in Cina per formalizzare la chiusura del rapporto con la società di Nanchino. Don Fabio (com'era stato ribattezzato dagli spagnoli ai tempi della sua avventura al Real Madrid) aveva varcato la Grande Muraglia nello scorso mese di giugno quando – su indicazione del direttore tecnico, Walter Sabatini – firmò un contratto fino a dicembre 2018 con ingaggio da circa 10 milioni a stagione. Complice la pausa di campionato per gli impegni delle nazionali, l'ex tecnico di Milan, Roma e Juventus era tornato in Italia da qualche giorno.

Avvio di stagione deludente. Difficilmente farà ritorno di nuovo in Oriente, anche alla luce di un'avventura che era iniziata con ben altri auspici e poi s'è rivelata deludente a causa dei risultati maturati. Con il suo Jiangsu aveva raccolto appena 3 punti nelle prime 3 gare di campionato, frutto di 1 vittoria e 2 sconfitte: un bottino magro ma in parte giustificato anche da assenze pesanti in rosa che hanno finito col condizionare in negativo il rendimento della squadra: si tratta di Boakye e Ramires, i due stranieri spesso finiti nel tritacarne di mercato e mai veramente a disposizione finora. L'ultimo ko – quello che deve essersi rivelato fatale e ha inciso sulla scelta definitiva – è stato pesante: 4-1 incassato sul campo del Chongqing Lifan.

Chi prenderà il posto di Capello? C'è già un nome che circola con insistenza: è il romeno Cosmin Olaroiu. Intanto, cala il sipario sulla sua esperienza in Cina. Con lui andranno via anche gli altri due italiani che fanno parte dello staff tecnico: ovvero, Cristian Brocchi e Gianluca Zambrotta.