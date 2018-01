Tutto come da copione nella sfida valida per il quarto turno di FA Cup tra il Manchester United e lo Yeovil Town. Pronostici rispettati con la squadra di Mourinho che ha espugnato il campo della formazione che milita nella Football League Two, 4a serie del calcio inglese. Nella serata dell'esordio con i Red Devils di Sanchez, autore di una buona prova e di un assist vincente, decisive le reti di Rashford, Herrera, Lingard e Lukaku per la seconda della classe della Premier League che vola al turno successivo.

United, esordio positivo per Alexis Sanchez.

Allo stadio Huish Park, occhi puntati soprattutto sull'ultimo arrivato in casa United Alexis Sanchez. Il cileno arrivato dall'Arsenal pochi giorni fa nel corso del mercato invernale è stato schierato titolare da José Mourinho e ha disputato una buona prova. Movimento e generosità per l'ex di Udinese e Barcellona che ha completato il tridente con Mata e Rashford. Oltre a rendersi pericoloso in diverse occasioni, il Nino Maravila ha sfoderato l'assist per il secondo gol di Herrera che ha tagliato le gambe alla formazione di casa.

Lo United cala il poker contro lo Yeovil.

La formazione biancoverde che milita nelle zone basse della Football League Two ha tenuto testa allo United per circa 40 minuti. Ci ha pensato Rashford a rompere l’equilibrio, segnando la rete del vantaggio della formazione ospite. Errore della difesa e il giovane bomber con freddezza ha siglato lo 0-1. Dopo 20’ della ripresa assist di Sanchez per Herrera che con una conclusione precisa ha portato a 2 le reti di vantaggio per lo United che nel finale ha dilagato. I neoentrati Lingard e Lukaku non hanno lasciato scampo alla difesa di casa per il 4-0 finale.