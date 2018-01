La magia della FA Cup si è manifestata per l’ennesima volta domenica. Perché a Nottingham il Forest, che naviga nella seconda metà della classifica in Championship e con un tecnico a interim in panchina, ha buttato fuori dalla manifestazione l’Arsenal, campione in carica e vincitore tre volte nelle ultime quattro stagioni. I match del terzo turno hanno anche visto il successo del Coventry sullo Stoke e il pari tra lo Shewrsbury (terza divisione) e il West Ham. Ha conquistato uno splendido pareggio anche il Fleetwood, che ha stoppato il Leicester. Lo 0-0 ha fatto più felice di tutti il portiere Chris Neal, che ha ricevuto un regalo speciale.

Pizza gratis per un anno per il portiere del Fleetwood.

Il Fleetwood Town è una squadra di League One, la Serie C inglese, che occupa il dodicesimo posto in classifica, e che ha sfidato il Leicester, ottavo in Premier League. Prima della partita lo sponsor della squadra di League One la catena di pizzerie Papa John’s aveva promesso una fornitura annuale di pizze in caso di porta inviolata, clean sheet come si dice nel mondo britannico, al numero uno della squadra di casa. La partita è finita 0-0 ad Highbury, un nome che evoca ricordi e storie meravigliose, ma che riguardano un’altra squadra, e Chris Neal ha conquistato così una pizza al giorno per tutto l’anno.

Replay in casa del Leicester.

Tra una decina di giorni in casa del Leicester, al King Power Stadium, il Fleetwood cercherà un’altra grandissima impresa e magari in palio ci sarà anche un altro splendido premio, magari ancora per Neal, che in campionato fa da riserva al titolare. E magari ci sarà gloria anche per Devante Cole, figlio del grande Andy, grandioso bomber del Manchester United di Ferguson, che gioca con il Fleetwood, e che magari ogni tanto mangerà una pizza con Neal, che può fare lo splendido e offrire più di una pizza ai suoi compagni di squadra.