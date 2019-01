Dopo la sconfitta in campionato contro il Manchester City, il Liverpool viene eliminato dalla FA Cup dal Wolverhampton in virtù della sconfitta per 2-1 al Molineux Stadium. Le reti di Raúl Jiménez e Rúben Neves hanno reso vano il goal di Origi e ha permesso alla squadra di Nuno Espirto Santo di battere la corazzata di Jurgen Klopp. I Wolves si sono presi la qualificazione meritatamente mentre i Reds hanno osato troppo con il turnover, con tantissimi titolari che sono rimasti in panchina o fuori dalla liste dei convocati, e il forcing nel finale non è bastato per riportare in equilibrio il risultato.

La prima rete della squadra di Espirito Santo è stata realizzata dopo un ottimo contropiede di Raúl Jiménez mentre il punto della vittoria è stato segnato da Rúben Neves, che con una sassata non ha lasciato scampo a Mignolet. Origi aveva portato il match in equilibrio con un bel tiro ma pochi minuti dopo il Wolverhampton ha ritrovato il vantaggio.

Hoever ha battuto il record d'esordio del Liverpool

L'infortunio di Lovren nelle fasi iniziali ha aperto le porte all'esordio di Ki-Jana Hoever: il difensore olandese, che è stato acquistato dall'Academy dell'Ajax lo scorso settembre, con i suoi 16 anni e 354 giorni è diventato il calciatore più giovane a giocare con i Reds in FA Cup battendo Ben Woodburn, che aveva fatto la sua prima presenza 17 anni e 85 giorni contro Plymouth due anni fa; ed è diventato il terzo calciatore più giovane a disputare una partita ufficiale con la squadra di Anfield. Prima di lui ci sono Jerome Sinclar, che ha debuttato con 16 anni e sei giorni nella League Cup del 2012, e Jack Robinson, che è stato schierato a 16 anni e 250 giorni.