La FA Cup regala sempre grandi sorprese. Nel terzo turno l’Arsenal, vincitore di tre delle ultime quattro edizioni, era stato eliminato dal Nottingham Forest. Oggi nelle gare del quarto turno sono state grandi protagonisti il Wigan, che ha buttato fuori il West Ham, e soprattutto il Newport County, una squadra di quarta divisione che ha fatto tremare il Tottenham, che ha evitato la sconfitta grazie a Harry Kane. Nell’ultimo match della giornata il Liverpool di Klopp è stato sorprendentemente eliminato dal West Bromwich.

Tottenham, clamoroso 1-1 con il Newport.

Il match con il Newport Pochettino non lo ha snobbato, anche se la squadra gallese milita in Quarta Divisione, l’ultima del calcio professionistico. Gli Spurs, che affronteranno la Juventus negli ottavi di finale di Champions League, si sono abituati da tempo al maestoso Wembley e forse non hanno trovato le misure nel piccolo campo del Newport, con gli spalti bassi e pochi ma calorosi spettatori.

Il Newport passa in vantaggio con Padraig Amond e mantiene l’1-0 fino al 76’ quando la difesa di casa si dimentica di Harry Kane, che realizza così il 30esimo gol stagionale. L’1-1 viene celebrato come una vittoria dai tifosi e dai giocatori del Newport, che tra una decina di giorni giocheranno a Wembley.

Liverpool k.o., West Bromwich corsaro ad Anfield.

La vittoria sul City non ha fatto bene al Liverpool, che dopo il 4-3 a Guardiola ha perso con lo Swansea in campionato ed è stato eliminato in FA Cup dal West Bromwich. Primo tempo spettacolare. All’11’ il punteggio era già di 2-1 per il West Brom, gol di Firmino e doppietta di Jay Rodriguez.

Poi l’arbitro Pawson utilizza per la prima volta la VAR nel calcio inglese e annulla un gol ai ‘Baggies’. Pawson ci prende gusto e con la VAR assegna un rigore al Liverpool che Firmino sbaglia. Salah ha una grande chance prima del 3-1 della squadra di Pardew che si difende bene fino al primo gol in Coppa dell’egiziano, che arriva al 78’ ma non basta a Klopp.

Fuori il West Ham, esordio amaro per Joao Mario.

A sorpresa eliminati gli ‘Hammers’, battuti 2-0 dal Wigan, vincitore del trofeo cinque anni fa ma squadra di terza divisione. I ‘Latics’ si sono tolti un grosso sfizio con una doppietta del mitico Will Grigg, attaccante nordirlandese protagonista di un tormentone dell’Europeo del 2016. Oggi è stato davvero ‘on fire’ Grigg che ha steso il West Ham. Esordio da dimenticare per Joao Mario, che ha rilevato Zabaleta nella ripresa.

Murray, dal carcere al gol vittoria.

Huddesfield e Swansea costrette al replay, mentre hanno passato il turno l’Hull, lo Sheffield United e il Coventry. Di misura il Southampton si è imposto sul Watford, mentre un gol di Glenn Murray ha permesso al Brighton di eliminare il Middlesbrough. Il gol di Murray oltre a essere pesante è sicuramente arrivato in una settimana particolare. Perché Murray e la moglie pochi giorni fa sono stati arrestati con l’accusa di evasione fiscale. Il giocatore è stato rilasciato su cauzione, oggi a Middlesbrough è stato decisivo.