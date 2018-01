Ai calci di rigori il Chelsea elimina il Norwich nel terzo turno di FA Cup. La squadra di Conte ottiene il quinto pareggio consecutivo, ma festeggia una importante vittoria, giunta addirittura in nove uomini. Nel secondo tempo supplementare vengono espulsi Pedro e Morata. Decisiva la parata di Caballero su Nelson de Oliveira. Conte nel quarto turno affronterà il Newcastle.

Batshuayi e Lewis.

Con sul groppone quattro pareggi consecutivi, tre volte per zero a zero, il Chelsea ospita il Norwich nel replay del terzo turno di FA Cup. Conte effettua un leggero turnover, ma la squadra comunque è competitiva. I ‘Canarini’ si difendono bene, il Chelsea continua ad avere difficoltà realizzative e lo 0-0 nel primo tempo non si schioda. Nella ripresa arriva il gol dell’1-0 lo segna il belga Batshuayi. La partita sembra mettersi in discesa.

Conte cerca di blindarla mandando in campo Morata, Christensen e Kanté. Il Norwich, che deve dire grazie al giovane portiere dell’Under 21 inglese Angus Gunn, ci crede fino all’ultimo e trova in pieno recupero con Jamal Lewis il gol dell’inaspettato pareggio.

Espulsi Pedro e Morata.

Nei supplementari il Chelsea ha un obiettivo: evitare i calci di rigore, mentre i penalty sono il sogno del Norwich, squadra di metà classifica della Championship. Gli ultimi minuti del secondo tempo supplementare sono incredibili. L’arbitro espelle due giocatori del Chelsea! Prima va fuori Pedro, poi tocca a Morata, che subisce il giallo per simulazione e poi viene buttato fuori per proteste. Il Chelsea chiedeva due rigori e invece si trova con due giocatori in meno. Dopo tre minuti di recupero finisce 1-1, si va ai calci di rigore.

Caballero decisivo.

Dal dischetto non ha molte scelte il Chelsea, che però confida in Caballero, che storicamente ha un buon feeling con i rigori. Willian è il primo a segnare, il portiere argentino dei ‘Blues’ respinge la prima conclusione del Norwich, di Nelson de Oliveira e passa in vantaggio. La tranquillità dà forza al Chelsea che non sbaglia mai (con David Luiz, Azpilcueta, Kanté e Hazard) e si qualifica per il quarto turno.