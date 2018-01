Il Chelsea si è qualificato per il quinto turno di FA Cup battendo il Newcastle per 3 a 0 a Stamford Bridge con una gara importante e grazie alla doppietta di Michy Bastshuayi e alla fantastica punizione di Marcos Alonso. I Blues hanno condotto la partita dall'inizio alla fine e si sono guadagnati la qualificazione per il turno successivo al torneo più antico del mondo. Antonio Conte ha messo in campo la migliore squadra possibile, attuando il turnover solo in alcune zone di campo. In attesa delle gare di "Replay", che si giocheranno il 6 e il 7 febbraio, al compagine londinese si è presa un posto nelle 16 finaliste della storia competizione.

Il Chelsea va: doppietta di Batshuayi.

La compagine londinese ha messo al sicuro il risultato già nel primo tempo grazie alla doppietta di Batshuayi: il centravanti belga, inserito in diverse trattative di mercato compresa quella che riguarda Dzeko, è il protagonista della prima frazione di gioco con due reti nella parte finale che congelano la gara per gli uomini di Conte. Se in occasione del raddoppio, arrivato al 44′ con un tiro respinto male da Darlow che si insacca in rete nonostante l'opposizione, la prima rete è frutto di una bell'azione di contropiede nata da un lancio di Pedro che ha pescato Hazard sulla corsa: il numero 10 dei Blues si ferma e ha atteso l'inserimento di Marcos Alonso che ha toccato all sua destra per Batshuayi. L'attaccante del Chelsea ha soltanto appoggiato in rete la palla perché il resto lo avevano fatto i suoi compagni.

Alonso ci prende gusto: goal bellissimo su punizione.

Nella ripresa il Chelsea ha messo la parola fine al match con la bellisisma punizione di Marcos Alonso dai 20 metri: l'ex laterale della Fiorentina ha calciato in maniera perfetta sulla barriera e per Darlow non c'è stato nulla da fare. Anche oggi l'esterno spagnolo ha disputato una gara davvero importante ed è stato tra i migliori degli uomini di Conte.