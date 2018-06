Non piacersi e intervenire chirurgicamente. Di solito accade a chi ha problemi evidenti di peso o di immagine o in quelle donne in cui il desiderio di apparire perfette e smaglianti prevale ogni altro pensiero. Ma c'è anche chi, professionista e atleta, ha deciso di sottoporsi al bisturi per un intervento correttivo. Si tratta dell'ex centrocampista di Tottenham e Fulham, Jamie O’Hara, che si è sottoposto ad un intervento di liposuzione all’età di 31 anni.

Liposuzione a 31 anni. E’ stato lo stesso O’Hara a confermarlo in un post pubblicato sui social network in cui ha detto che “l’intervento è andato bene, tutto ok”. Ovviamente la notizia, curiosa e particolare ha fatto subito il giro del mondo e ha costretto il calciatore ha spiegarne i motivi, cercando di smorzare sul nascere critiche e facili ironie.

Cibo spazzatura e fisico rovinato. O’Hara, infatti, ha confessato in una intervista al Mirror, di non sentirsi più a posto con il suo fisico, dopo essersi rovinato durante la sua apparizione al Grande Fratello Vip inglese. In quel frangente, O'Hara ha ammesso di aver mangiato di tutto, il cosiddetto ‘junk food', il ‘cibo pattumiera' che gli ha rovinato la linea: “Non avevo più fiducia nel mio corpo, avevo perso autostima. Così ho deciso di farmi la liposuzione, è qualcosa che volevo fare ormai da un po’. Dopo aver visto le mie foto in vacanza, mi sono reso conto di quanto fossi completamente fuori forma"

Nessun modello da seguire. Da quel momento, è scattata la molla e O'Hara ha spiegato anche il reale motivo dell'intervento, senza voler essere preso per esempio da nessuno: "Userò questo intervento per iniziare un regime alimentare migliore. Non dico che la liposuzione sia la risposta al problema, volevo provare e vedere i risultati”