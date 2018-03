La situazione è molto chiara: o Cristiano Ronaldo trova un accordo con l'Agenzia delle Entrate spagnola, paga e patteggia la condanna oppure rischia il rinvio a giudizio per evasione e – addirittura – una condanna fino a 10 anni di carcere per quattro reati scaturiti dal quel ‘pasticciaccio brutto' di introiti e diritti d'immagine che si sarebbero persi nei mille rivoli delle società, della burocrazia e delle ‘scatole cinesi' custodite in qualche paradiso fiscale (le Isole Vergini, secondo la ricostruzione del giro d'affari fatta dall'inchiesta di FotballLeaks).

Sono queste le ultime notizie rivelate dall'emittente ‘Cadena Ser' che cita fonti attendibili sulla vicenda e fa riferimento alla posizione dei periti invocati dalla difesa di CR7 dinanzi alla corte di Pozuelo de Alarcón: tutti hanno confermato le accuse mosse dall'Erario iberico nei confronti del cinque volte Pallone d'Oro portoghese. Alla stella del Real Madrid viene contestata un'evasione pari a 14.7 milioni di euro avvenuta in quattro anni (dal 2011 al 2014): la disponibilità mostrata dal giocatore a comporre la vicenda accettando il versamento di una forte ammenda non basta.

C'è da trovare un'intesa, che allo stato dei fatti è unilaterale ed equivale a una sorta di comunicazione dell'importo da corrispondere. Una situazione che ha spinto l'Agenzia a chiedere la restituzione – oltre che della somma per la quale il campione rischia il rinvio a giudizio – anche di altri 11 milioni quale multa per le infrazioni commesse. Totale, circa 26 milioni di euro.

Nei giorni scorsi i media spagnoli – in modo particolare il quotidiano sportivo ‘As' – avevano raccontato altri particolari della vicenda giudiziaria menzionando un primo tentativo di patteggiamento fallito per la disparità tra domanda e offerta con CR7 che avrebbe voluto pagare una somma notevolmente inferiore rispetto ai circa 26 milioni emersi in queste settimane. Come andrà a finire? Davvero CR7 rischia 10 anni di carcere? E se accetterà di pagare, quale sarà la somma necessaria per uscire indenne da questa situazione? Non resta che attendere gli sviluppi.