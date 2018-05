Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco è finito sotto i ferri. L’allenatore nella giornata di mercoledì è stato operato a Tione, in provincia di Trento, per un intervento di protesi all’anca. Per il tecnico dei giallorossi è la seconda operazione alla stessa anca, due anni fa sempre nella stessa struttura era stato operato una prima volta. Il nosocomio trentino fa sapere che l’allenatore sarà dimesso presto e che ha già iniziato a camminare con le stampelle. Nella Capitale probabilmente ci tornerà la settimana prossima, poi quando il terzo figlio terminerà l’anno scolastico partirà per le meritate vacanze, che pare saranno tra la Sardegna e Pescara. E a fine mese tra l’Abruzzo e Roma l’allenatore probabilmente incontrerà il presidente James Pallotta, che tornerà in Italia per un breafing sul mercato giallorosso e per una vacanza nel suo Paese d’origine.

Di Francesco continuerà a seguire da vicino le operazioni di mercato della società giallorossa, che fin qui è stata attivissima. Perché il d.s. Monchi, uno dei più grandi conoscitori di calcio al mondo, ha preso dalla Dinamo Zagabria il ventunenne centrocampista offensivo Ante Coric e il difensore spagnolo del Porto Marcano, che giocherà nel quinto campionato differente nella sua carriera. Ma i colpi non sono affatto terminati.

La Roma sta cercando anche un secondo portiere, Skorupski non vuole più fare il vice di Alisson e vuole andare a giocare. Nel mirino, insieme a quelli di tanti numeri uno stranieri, c’è anche Alex Meret, tornato all’Udinese dopo due anni di prestito alla Spal. Ma il grande obiettivo è Justin Kluivert, figlio d’arte, con cui Monchi sembra aver già trovato l’accordo economico. Il nodo però resta l’Ajax, che vorrebbe monetizzare e chiede la bellezza di trenta milioni di euro. La Roma vorrebbe chiudere a un prezzo molto più basso.