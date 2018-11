La prima fase della Nations League si è conclusa. I risultati della prima edizione della competizione hanno permesso di definire alcuni dei criteri in vista del sorteggio della fase a gironi delle qualificazioni europee che andrà in scena il prossimo 2 dicembre. Cosa succede dunque ora all'Italia che è riuscita a rimanere nella Lega A della Nations League senza la promozione alla Final Four, e senza retrocessione in Lega B? La Nazionale di Mancini rientrerà nelle teste di serie in occasione del sorteggio per gli Europei, ma ecco quali potrebbero essere le sue potenziali avversarie.

Come funziona il sorteggio delle qualificazioni a Euro 2020, quale girone per l'Italia

Come funzionerà il sorteggio del 2 dicembre per le qualificazioni a Euro 2020 dopo la Nations League? L'Italia rientra tra le 55 squadre che saranno raggruppate in 6 fasce (5 composte da 10 rappresentative, con l'ultima che invece sarà composta solo da Malta, Andorra, Lettonia, Liechtenstein e San Marino). Saranno dunque definiti 5 gironi da 6 squadre e 5 da 5. La Nazionale azzurra, grazie alla permanenza in League A si è garantita la possibilità di essere inserita nell'urna delle teste di serie con Portogallo, Inghilterra, Olanda, Svizzera, Belgio, Francia, Spagna, Croazia, Polonia.

Le possibili avversarie dell'Italia nelle qualificazioni per gli Europei

Quali potrebbero essere le avversarie dei nostri portacolori nel girone di qualificazione a Euro 2020. Bisognerà cercare di evitare in primis la Germania che alla luce del flop in Nations League si troverà in seconda fascia, così come la Svezia che già ci ha eliminato in occasione dei playoff Mondiali. Attenzione poi anche a Turchia e Serbia presenti in terza. L'obiettivo per la Nazionale di Mancini, che crede nella possibilità degli azzurri di vincere tutte le prossime partite è quella arrivare tra le prime due squadre del girone, per rientrare nelle 20 che giocheranno nella fase finale dell'Europeo. Le ultime 4 poi arriveranno dallo spareggio tra le formazioni vincitrici dei gironi della Nations League.

Cosa succede ora all'Italia in Nations League

Nel frattempo l'Italia grazie ai risultati ottenuti rimane in Serie A dove nell'urna troverà anche oltre alle 4 finaliste (Inghilterra, Olanda, Portogallo e Svizzera)anche Svezia, Ucraina, Bosnia e Danimarca, Belgio, Francia e Spagna. Sono retrocesse invece in seconda serie Croazia, Germania, Islanda e Polonia, che si aggiungono a Austria, Galles, Rep. Ceca,Russia e alle neopromosse Finlandia, Norvegia, Scozia e Serbia. Per quanto concerne la serie C invece ci saranno Irlanda, Irlanda del Nord, Slovacchia e Turchia (retrocesse), oltre a Israele, Albania, Ungheria, Grecia, Bulgaria, Romania, Montenegro e alle promosse Bielorussia, Georgia, Kosovo e Macedonia. A chiudere nell'ultima Lega Cipro, Estonia, Lituania, Slovenia, Kazakistan, Lettonia, Andorra, Lussemburgo, Moldavia, San Marino, Azerbaijan, Malta, Far Oer, Armenia, Gibilterra, Lichtenstein

La final four della Nations League

A proposito della Nations League, cosa succede ora. La competizione va avanti e il 3 dicembre andrà in scena il sorteggio della final four che assegnerà la vittoria della prima edizione del torneo in Portogallo. A giocarsi il titolo saranno Inghilterra, Olanda, Portogallo e Svizzera che si affronteranno nelle due semifinali in programma il 5 e 6 giugno. La finalissima andrà in scena il 9 giugno dopo quella per il terzo posto e permetterà alla vincitrice di vincere un premio di 7.5 milioni di euro.