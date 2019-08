L'Europa League inizia a farsi calda anche per il Torino di Mazzarri che ha superato brillantemente il debutto ai preliminari di Coppa e si appresta ad accedere ai play-off giocando una doppia sfida tutt'altro che impossibile contro lo Shakhtyor Soligorsk. L'andata è già stata fissata per 8 agosto allo stadio ‘Grande Torino', mentre il ritorno, in trasferta, è per Ferragosto. Belotti e compagni dovranno gestire il doppio risultato per poi inserirsi nel lotto finale per gli accoppiamenti dei play-off.

Se anche nel terzo turno di qualificazione lo Shakhtyor rappresenta una minaccia più che abbordabile, il discorso diventerà diametralmente differente a partire dai play-off che sanciranno poi gli inserimenti nei gironi del primo turno di Europa League. In quel frangente i granata non avranno filtri particolari e potranno incappare in una delle favorite per la vittoria finale, almeno sulla carta.

Le teste di serie nel Gruppo play-off

Il tutto si saprà ancor prima dell'eventuale qualificazione perché il giorno del sorteggio sarà lunedì, quando avverranno gli accoppiamenti dei playoff. In quel frangente, il Torino non sarà nell’urna delle teste di serie e quindi per i granata potrebbero spalancarsi le porte di sfide complicate. Non mancano avversarie di quota come Wolverhampton, Legia Varsavia, Steaua Bucarest o PSV Eindhoven.

Sfida a Cutrone?

Prima del sorteggio degli accoppiamenti dei playoff di lunedì, le squadre sono state suddivise in tre gruppi e il Toro è stato sorteggiato nel Gruppo 1. L'avversaria peggiore ovviamente sono i Wolves che hanno ingaggiato Pedro Neto e Bruno Jordao dalla Lazio ma soprattutto Patrick Cutrone, giovane attaccante del Milan e della Nazionale Under21 e che stanno trattando per portare in Premier anche l'altro rossonero, Kessie.

Questo il Girone del Torino, con le partite in programma da cui usciranno le qualificate ai play-off, teste di serie e non:

GRUPPO 1

Teste di serie

Pyunik (ARM) / Wolverhampton Wanderers (ENG)

Legia Varsavia (POL) / Atromitos (GRE)

Steaua Bucarest (ROU) / Mladá Boleslav (CZE)

Haugesund (NOR) / PSV Eindhoven (NED)

Non teste di serie

Torino (ITA) / Shakhtyor Soligorsk (BLR)

Ventspils (LVA) / Vitória SC (POR)

Austria Wien (AUT) / Apollon Limassol (CYP)

Midtjylland (DEN) / Rangers (SCO)