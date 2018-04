L'Italia non c'è ma lo spettacolo è comunque assicurato: le due semifinali di Europa League prendono il palcoscenico dopo la due giorni di Champions. In campo le quattro migliori del lotto che si sono meritate la possibilità di arrivare fino in finale e giocarsi il trofeo. Ovviamente la sfida tra Atletico e Arsenal catalizza l'interesse generale ma c'è anche spazio per Marsiglia-Salisburgo, un match tutt'altro che previsto alla vigilia.

Quando e come vedere le semifinali

Arsenal-Atletico Madrid e Marsiglia-Salisburgo sono le due semifinali di Europa League in programma stasera alle 21.05 e saranno trasmesse dalla piattaforma satellitare Sky con un ricco pre e post partita. Solo per abbonati, dunque, la gara integrale mentre per tutti ci sarà la possibilità di assistere su TV8 alla diretta gol con le azioni salienti dei due incontri.

Arsenal-Atletico, precedenti e quote

Da una parte si sfidano le due grandi favorite della vigilia, dall’altra spazio a due outsider che cercano la consacrazione: in palio un pezzo importante di qualificazione alla Finale di Lione anche se tutto si deciderà settimana prossima con i match di ritorno. L’Atletico Madrid parte con i favori del pronostico contro l’Arsenal ma i Gunners hanno tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la formazione spagnola, retrocessa dalla Champions League e desiderosa di fare la differenza.

I bookmaker prevedono un confronto equilibrato, ma offrono un leggero vantaggio agli uomini di Wenger: 1 a 2.55, X a 3.15 e 2 a 2.85 (1X a 1.40 e X2 a 1.50). Il Goal è di poco avanti a 1.83 (No Goal a 1.97), mentre l’Under 2.5 è favorito a 1.73 (Over 2.5 a 2.05).

Marsiglia-Salisburgo, precedenti e quote

Il Salisburgo, che ha clamorosamente eliminato la Lazio, se la dovrà vedere con il quotato Marsiglia che punta al successo. Si preannunciano due partite intense ed equilibrate, lo spettacolo non mancherà. Entrambi i club sono approdati in semifinale rimontando una sconfitta esterna: il Marsiglia ha eliminato il Lipsia vincendo 5-2 al ritorno (1-0 in Germania), il Salisburgo ha invece superato 4-1 la Lazio dopo la sconfitta 4-2 dell’andata all’Olimpico.

Il club francese è imbattuto in casa in Europa dal 18 febbraio 2016 (7 vittorie ed 1 pareggio) ed è favorito a 1.70 (X a 4.00 e 2 a 4.50). i bookmaker puntano su un confronto a reti aperte (Goal a 1.70) e all’insegna dello spettacolo (Over 2.5 a 1.70)

Probabili formazioni Arsenal-Atletico

ARSENAL (4-3-3): Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Wilshere, Ramsey; Ozil, Lacazette, Mkhitaryan.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savic, Godin, Vrsaljko; Correa, Saul, Gabi, Koke; Griezmann, Gameiro.

Probabili formazioni Marsiglia-Salisburgo

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pelé; Sarr, Rolando, Rami, Amavi; Gustavo, Lopez; Thauvin, Payet, Ocampos; Mitroglou.

SALISBURGO (4-4-2): Walke; Ulmer, Ramalho, Caleta-Car, Lainer; Berisha, Schlager, Samassekou, Haidara; Dabbur, Gulbrandsen.