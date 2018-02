Quattro squadre italiane al via della fase a eliminazione diretta dell’Europa League. Napoli e Atalanta, che affronteranno rispettivamente Lipsia e Borussia Dortmund, hanno un compito più arduo rispetto al Milan e alla Lazio, che giocheranno contro il Ludogorets e lo Steaua Bucarest. Tutti e quattro gli allenatori effettueranno un turnover limitato. La fatica senza dubbio si farà sentire, ma nessuno snobberà questa manifestazione che ha le italiane tra le grandi favorite con Arsenal e Atletico Madrid.

Borussia Dortmund-Atalanta

Al ‘Westfalen Stadion’ (calcio d’inizio alle 19) va in scena una sfida che sulla carta si prevede spettacolare tra il Borussia, che dopo il cambio di allenatore si è ripreso, ha ritrovato Reus e manderà in campo il belga Batsuhayi, reduce da un anno e mezzo double face con il Chelsea, e l’Atalanta, che si è tolta già tante soddisfazioni nella fase a gironi dell’Europa League. Il ‘Papu’ Gomez è ancora in dubbio, come Caldara. Gasperini cercherà di recuperarli entrambi e conta su un’altra grande prestazione di Cristante, autore di una tripletta all’Everton nei gironi.

La probabile formazioni dell’Atalanta (3-4-1-2)

Berisha; Palomino, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Spinazzola; Cristante; Cornleius, Gomez.

Ludogorets-Milan

Turnover moderato per Gattuso che ci tiene tantissimo all’Europa League, che potrebbe (in caso di vittoria finale) dare anche la qualificazione in Champions al Milan. Contro il Ludogorets (si parte alle 19) André Silva, a secco in Serie A ma spesso marcatore in coppa, sarà schierato dal primo minuto. Montolivo prenderà il posto di Biglia e affiancherà Kessié, squalificato in campionato. In avanti ci sarà anche Borini.

La probabile formazione del Milan (4-3-3)

Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Suso, André Silva, Calhanoglu.

Steaua Bucarest-Lazio

Tre sconfitte consecutive in campionato e quattro partite complessive senza vittoria. Non è un bel momento per la Lazio che deve cercare di risollevarsi in Europa League. Torna nell’elenco dei convocati Felipe Anderson, che però difficilmente partirà dall’inizio a Bucarest (via alle 21.05). Più di un titolare rifiaterà, ma non Lucas Leiva, che sconterà un turno di squalifica in campionato.

La probabile formazione della Lazio (3-5-2)

Strakosha; Bastos, Luis Felipe, Caceres; Basta, Mugia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Nani, Caicedo.

Napoli-Lipsia

Capolista in Serie A e con qualche infortunato di troppo il Napoli affronterà la squadra che è al secondo posto in Bundesliga, match in programma alle 21.05. Sarri non disporrà degli squalificati Mertens e Machach, oltre che degli infortunati Chiriches e Ghoulam. In dubbio Albiol e Hamsik. Sicura la presenza di Ounas, Tonelli, Rog, Diawara e Maggio.

La probabile formazione del Napoli (4-3-3)

Reina; Maggio, Tonelli, Koulibaly, Mario Rui; Rog, Diawara, Zielinski; Ounas, Callejon, Insigne.