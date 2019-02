Quando si giocherà Siviglia-Lazio sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League? A sorpresa il confronto tra gli andalusi e i capitolini non si giocherà di giovedì, come da copione per tutti i match della seconda competizione continentale, ma sarà anticipato a mercoledì 20 febbraio alle ore 18, antipasto dei due match di Champions Atletico Madrid-Juventus e Schalke 04-Manchester City. Il perché di questa scelta è legato alla presenza in Europa League dell'altra squadra di Siviglia, il Betis che giovedì 21 ospiterà il Rennes.

Europa League, quando si giocherà Siviglia-Lazio

Perché Siviglia-Lazio si gioca mercoledì 20 febbraio

Perché Siviglia-Lazio non si giocherà di giovedì come accade per tutte le partite di Europa League? A cosa è dovuto lo spostamento del match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League al mercoledì? La scelta è legata al fatto che anche l'altra squadra di Siviglia il Betis, essendosi qualificata come prima nella fase ai gironi, dovrà giocare il match di ritorno in casa. Pur giocando le due formazioni andaluse in due stadi diverse, l'Uefa ha deciso di non far disputare Siviglia-Lazio e Betis-Rennes nella stessa giornata anche per facilitare il compito di addetti ai lavori, e forze dell'ordine. Si è dunque optato al momento dei sorteggi per l'anticipo della sfida che vedrà impegnata la compagine di Simone Inzaghi. Scelto l'insolito orario delle 18 per impedire che il match possa "sovrapporsi" a quelli di Champions previsti alle 20.45, ovvero Atletico Madrid-Juventus e Schalke-City.

Siviglia-Lazio, a che ora si gioca e dove vederla in tv

