Il Milan punta forte su Patrick Cutrone. Anche in Europa dove le speranze di andare avanti in Coppa sono più che reali. L'avversario di turno che l'urna di Nyon ha regalato ai rossoneri è tutt'altro che insuperabile: il Ludogorets, formazione di basso lignaggio che permetterebbe ai rossoneri di proseguire il sogno con alla guida il debuttante Gattuso. Che sembra avere le idee chiare e schierare il giovane attaccante proveniente dalla Primavera a discapito dei più quotati Andrè Silva e Kalinic.

Buona parte del merito della rinascita rossonera in campionato spetta al giovane Patrick Cutrone, al quale Gattuso affida le chiavi dell'attacco per l'Europa League. E' lui la rivelazione dell'annata rossonera con 12 reti stagionali di cui 5 oltre i confini nazionali e nell'andata dei sedicesimi di finale sul campo del Ludogorets avrà l'opportunità di migliorare il suo score personale.

Quando e dove vedere il match.

La sfida è in programma questa sera alle 19, ma la partita sarà visibile solamente su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, a pagamento per i soli abbonati.

Le scelte di Gattuso contro il Ludogorets.

La promozione di Cutrone.

Sarà ancora Cutrone l'attaccante titolare scelto da Gattuso, ormai conquistato da questo ragazzo che ha saputo guadagnarsi il posto sapendo aspettare il proprio momento e sfruttando le opportunità dategli, nonostante la concorrenza di due bomber ‘internazionali' come Kalinic e André Silva.

Kalinic ko.

Kalinic al momento è fuori uso e per Gattuso non è un problema: la pubalgia ha costretto l'ex viola a rimanere in infermeria. Uno stop che ha semplificato le decisioni del tecnico che ha poi bocciato anche l'ex Porto, Silva, sempre più oggetto misterioso in questa stagione di debutto con il Milan.

Andrè Silva rimandato.

André Silva era stato proprio preso per vincere in Europa, un identikit internazionale, giovane di prospettiva e dalle indiscutibili qualità tecniche. Tanto che l'acquisto era stato applaudito dallo stesso Cristiano Ronaldo. Gattuso in conferenza stampa ha rimandato il giocatore a tempo indeterminato: "Voglio che sia più pulito in alcune giocate, che sia meno frenetico quando gioca con la squadra. Non è vero che non è valido dal punto di vista tecnico, può e deve ancora migliorare".

Di certo chi lo ha voluto in estate ha visto giusto perché Silva ha le qualità per esplodere. Il problema è l'adattamento al campionato italiano e al bisogno della squadra: "E' un talento puro, non è mai facile imporsi in un campionato difficile come il nostro. Magari la colpa è anche un po' mia che non gli ho concesso tanto spazio: vedrete però che saprà sfruttare le occasioni".

Le quote del match.

Milan favorito indiscusso.

Il Ludogorets ha perso solo una delle ultime 6 partite casalinghe in Europa, ma i bookmaker puntano sul successo milanista, fissando il 2 a 2.06, contro con 3.75 dell’1 e il 3.25 dell’X. I rossoneri sono favoriti anche nelle scommesse sul parziale/finale (2/2 a 3.40), le opzioni sull’esito dopo i primi 45’ di gara avvantaggiano invece il pareggio (X 1° Tempo a 1.97, 2 1° Tempo a 2.75). I punteggi più attesi dopo la prima frazione di gioco solo lo 0-0 (2.30) e il vantaggio di misura rossonero (Milan 1-0 a 3.75). Al termine della gara prevale invece l’1-1 a 5.50, seguito da 0-1 (6.00), 0-2 (8.00) e 1-2 (8.50).

La probabile formazione rossonera.

Contro il Ludogorets le idee Gattuso sono chiare e il turn over sarà ridotto all'osso: Donnarumma, Bonucci, Romagnoli, Kessie, Biglia, Bonaventura, Suso e Çalhanoglu, saranno in campo dal primo minuto, con l'aggiunta di Cutrone, con buona pace di André Silva e Kalinic.

LUDOGORETS (4-3-3): Renan; Cicinho, Plastun, Moti, Sasha; Goralski, Dyakov, Anicet; Lukoki, Swierczok, Marcelinho. All. Dimitrov

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Calabria; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso