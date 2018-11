Per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League per la Lazio affronterà l'Olympique Marsiglia per la gara di ritorno del confronto tra Simone Inzaghi e Rudi Garcia, che all'andata è stato vinto dai biancocelesti per 3-1. Il tecnico della Lazio non avrà Lulic a disposizione, alle prese con problemi al polpaccio e sulla fascia sinistra giocherà Caceres. In difesa non si può fare a meno dell'onnipresente Acerbi con Luiz Felipe e uno tra Radu e Wallace. Marusic dovrebbe vincere il ballottaggio con Basta a destra mentre è confermato Cataldi in regia. In attacco ci sarà Correa al fianco di Caicedo, riposo per Immobile. A centrocampo Berisha potrebbe far rifiatare uno tra Parolo e Milinkovic-Savic.

I francesi cercano riscatto e devono vincere per non compromettere il loro cammino europeo: l'OM ha totalizzato un solo punto in classifica contro i 6 dei biancocelesti ed i 9 della capolista Eintracht Francoforte e la gara di Roma è un vero e proprio crocevia. L'OM di Rudi Garcia, vista la necessità di vincere per non restare fuori dal discorso qualificazione, schiererà i migliori, compreso Thauvin, che con Payet e Ocampos supporterà Mitroglou.

Dove si gioca e dove vederla

Lazio-Olympique Marsiglia si giocherà giovedì 8 novembre 2018: l'appuntamento è alle ore 18.55 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252 del satellite). La gara sarà pure visibile in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha, Caceres; Correa, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Mandanda; Sarr, Rami, Celeta-Car, Amavi; Luiz Gustavo, Strootman; Thauvin, Payet, Ocampos; Mitroglou. Allenatore: Garcia.

ARBITRO: Vladislav Bezborodov

Le quote

Quote bet365: vittoria Lazio 1,72 – pareggio 4,50 – vittoria Marsiglia 4,50 in un match con goal e over entrambi quotati 1,53. La giocata consiglia è il 2-1 con Felipe Caicedo primo marcatore.