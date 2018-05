Mercoledì 16 maggio a Lione si gioca la finale di Europa League tra l’Atletico Madrid e il Marsiglia. Si assegnerà il primo titolo Uefa della stagione, dieci giorni più tardi Real Madrid e Liverpool si affronteranno nella finale di Champions League, in programma a Kiev. Il clou della stagione è alle porte. Simeone e Garcia con i loro stili completamente diversi cercheranno un grande successo, che darebbe lustro alla stagioni sia dei ‘Colchoneros’ che dei marsigliesi.

Marsiglia-Atletico in diretta su TV8

La finale di Europa League inizierà alle ore 20.45 e si giocherà nello splendido ‘Parc Olympique Lyonnais di Lione’. L’arbitro dell’incontro sarà l’olandese Bjorn Kuipers. Il match sarà trasmesso in diretta sia su Sky che su TV8, detentore dei diritti in chiaro della manifestazione. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Massimo Marianella. Il pre-partita inizierà già alle ore 20. Con Alessandro Bonan ci saranno Federica Fontana, Luca Toni, Lorenzo Amoroso, Marco Bucciatini e Fayna. Alla fine dell’incontro ci sarà la Gol Collection con la cerimonia della premiazione, le interviste e i commenti a caldo.

L’Atletico vuole il tris

Simeone ha portato in finale di Champions due volte negli ultimi anni l’Atletico, battuto in modo cocente dal Real Madrid. Il ‘Cholo’ ha vinto questa competizione nel 2012, batté in finale l’Athletic Bilbao, mentre nel 2010 l’Atletico sconfisse il Fulham. Il Marsiglia giocherà per la quinta volta una finale europea, tre volte ha perso, batté il Milan nella finale di Champions nel 1993.

Simeone vs Garcia

C’è tanta Italia in finale. I due allenatori hanno avuto un passato molto importante in Serie A. Simeone ha giocato con Pisa, Inter e Lazio ed ha allenato il Catania, mentre Rudi Garcia per due anni e mezzo è stato l’allenatore della Roma. Entrambi cercano il successo. Simeone vincendo si toglierebbe la fama di allenatore molto poco vincente, Garcia otterrebbe una vittoria prestigiosa e si qualificherebbe per la Champions.