La sconfitta a Milano e il pareggio nell'ultimo turno di Europa League contro il Betis, ha reso più difficile il cammino del Milan per la qualificazione ai sedicesimi di finale. La squadra rossonera, oggi seconda nel gruppo F insieme all'Olympiacos e ad un punto dagli spagnoli, dovrà infatti vincere contro il Dudelange e poi andarsi a conquistare il passaggio del turno nella delicata trasferta in Grecia: in programma il prossimo 13 dicembre.

La partita di San Siro contro la formazione lussemburghese, diventa quindi fondamentale per il destino di Rino Gattuso e dei suoi ragazzi: costretti a vincere per non perdere il treno europeo. La matematica qualificazione ai sedicesimi non potrà dunque arrivare al Meazza, e verrà centrata dal club milanese soltanto se:

Batte il Dudelange e poi pareggia o vince contro l'Olympiacos

Pareggia contro il Dudelange, l'Olympiacos non batte il Betis e pareggia o vince nell'ultima contro i greci

Perde contro il Dudelange, l'Olympiacos pareggia o vince contro il Betis e nella sfida di Atene batte i greci

in foto: La classifica del Milan nel Girone F di Europa League

Come arriva il Milan al match con il Dudelange

Reduce dal pareggio beffa con la Lazio nell'ultimo turno di campionato, Gattuso dovrà ancora lavorare in piena emergenza a causa dei tanti infortuni. Contro la formazione lussemburghese, il tecnico del Milan dovrebbe dare una chance al giovane Simic (che potrebbe dunque esordire per la prima volta con la maglia rossonera) e confermare Calabria e Rodriguez a fianco a lui. A centrocampo potrebbe rivedersi dopo tanto tempo Bertolacci e fare il suo debutto assoluto anche Halilovic, mentre in avanti Higuain farà coppia con Cutrone.

La possibili formazioni

Milan (4-4-2): Reina; Calabria, Simic, Zapata, Laxalt; Halilovic, Bakayoko, Bertolacci, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.

Dudelange (4-4-2): Bonnefoi, Jordanov, Prempeh, Schnell, El Hriti; Stolz, Stelvio, Kruska, Couturier; Turpel, Sinani.