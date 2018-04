Le partite della squadre italiane impegnate in Champions verranno trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali Mediaset: Juventus-Real Madrid andrà in onda sul nuovo canale del digitale terrestre ‘Mediaset 20' mentre Barcellona-Roma sarà visibile per tutti su Canale 5. E l'Europa League? Solo chi ha l'abbonamento a Sky potrà vedere interamente la partita tra Lazio e Salisburgo. Perché su Tv8 giovedì sera si potrà vedere la Diretta Gol dell'Europa League. Una scelta che non ha fatto felice molti tifosi laziali e tanti appassionati di calcio, che speravano di vedere in diretta il match della Lazio.

Lazio-Salisburgo live solo su Sky

L'unica squadra italiana rimasta in corsa in Europa League è la Lazio, che negli ottavi dopo aver impattato per 2-2 in casa ha ottenuto un bel successo contro la Dinamo Kiev in Ucraina. La squadra di Simone Inzaghi punta tutto su questa manifestazione e spera di arrivare in finale, che sarebbe la terza in una competizione europee per il club biancoceleste. La partita con il Salisburgo è sicuramente più insidiosa di quanto si possa immaginare. Perché gli austriaci, che sono di proprietà della Red Bull come il Lipsia, hanno eliminato il Borussia Dortmund negli ottavi e in patria ancora una volta vinceranno il titolo. Il match dei quarti d'andata tra Lazio e Salisburgo sarà visibile in diretta integrale solamente agli abbonati di Sky.

Diretta Goal su Tv8

In realtà qualche spezzone del match dell'Olimpico, in programma giovedì 5 aprile alle ore 21.05, sarà visibile anche in chiaro. Perché Tv8, che detiene i diritti in chiaro della manifestazione, ha deciso di trasmettere la Diretta Goal delle quattro partite dei quarti di finale d'andata. Dunque anche il match tra Lazio e Salisburgo, che però si alternerà con Arsenal-CSKA Mosca, Lipsia-Marsiglia e Atletico Madrid-Sporting Lisbona.