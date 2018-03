Definito il quadro delle squadre qualificate ai quarti di Champions League – Juventus e Roma conosceranno venerdì, alle 12, l'avversario toccato in sorte nel sorteggio – questa sera tocca all'Europa League completare gli ottavi di finale con le gare di ritorno. In corsa ci sono ancora due formazioni italiane, il Milan e la Lazio: entrambe, però, partono da posizioni di svantaggio considerati i risultati maturati all'andata.

Milan e Lazio, qualificazioni appese a un filo

I rossoneri sono chiamati all'impresa contro l'Arsenal all'Emirates Stadium: sconfitti per 2-0 a San Siro dovranno dare il massimo per ribaltare una situazione che li vede nettamente sfavoriti. Situazione in bilico e meno compromessa per i capitolini: il 2-2 dell'Olimpico offre maggiori opportunità di qualificazione ma a Kiev, in casa della Dinamo, servirà una prestazione perfetta per passare il turno.

Dove sarà possibile vedere in diretta tv e in chiaro le sfide di Milan e Lazio?

Nessuna delle due partite delle squadre italiane verrà trasmessa in chiaro. La diretta di Dinamo Kiev-Lazio ed Arsenal-Milan potrà essere visibile soltanto agli abbonati sull’emittente satellitare ‘Sky’, che detiene i diritti per mandare in onda e in esclusiva l'Europa League.

L'escamotage della diretta gol in chiaro per le sfide della 21.05

C'è, però, un piccolo escamotage: sul digitale terrestre, sintonizzandosi sul canale (sempre di Sky) TV8 sarà possibile seguire, in chiaro la Diretta Gol delle gare in programma alle 21.05.

La programmazione delle gare di Europa League in tv

Dunque, in base al calendario e alla programmazione televisiva, le gare che verranno trasmesse in diretta, esclusiva, solo su Sky sono: alle 17.00 Lokomotiv Mosca-Atlético Madrid (0-3 il risultato dell’andata); alle 19:00 Athletic Bilbao-Olympique Marsiglia (1-3), Dinamo Kiev-Lazio (2-2), Viktoria Plzeň-Sporting Lisbona (0-2), Zenit-Lipsia (1-2). In diretta esclusiva su ‘Sky’ e, contestualmente con la Diretta Gol su TV8, alle 21.05 andranno in onda: Arsenal-Milan (2-0 il risultato dell’andata), Olympique Lione-CSKA Mosca (1-0) e Salisburgo-Borussia Dortmund (2-1).