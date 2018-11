Gonzalo Higuain non giocherà in Europa. Il Milan affronterà la delicata sfida contro il Betis senza il suo uomo di punta in attacco, uscito anzitempo dalla gara di Udine alla mezz'ora. Il Pipita si è presentato a Milanello ad inizio settimana – dopo il lunedì di riposo collettivo – come il resto della squadra ma non si è allenato. Campanello d'allarme

Problema alla schiena. L'attaccante argentino ha proseguito le terapie per provare a smaltire la fitta alla zona lombare che lo ha costretto al cambio nel match contro l’Udinese. Dopo i controlli di questi giorni, lo staff medico del Milan ha valutato che non fosse il caso di farlo convocare da Gattuso sul volo per la Spagna in vista di giovedì sera.

Obiettivo Juventus. L’obiettivo numero uno in casa rossonera è chiaro e giustificato: avere il centravanti argentino a disposizione per la supersfida di domenica con la corazzata bianconera di Allegri. E difatti l'argentino non è nella lista dei 19 rossoneri convocati da Ringhio per la trasferta spagnola di Europa League.

Tutti gli infortunati. La situazione è più che delicata: il Milan deve fare punti in Europa contro gli spagnoli per poter sperare nel proseguo nel cammino di Coppa ma non può sottovalutare il campionato dove la partita di San Siro contro la Juventus domenica sera è di capitale importanza. Per questo, Gattuso farà stringere i denti a tutti i suoi giocatori dovendo far fronte già ad assenze certe. Sono infatti fuori dal giro dei disponibili gli altri infortunati certi come Calabria, Biglia e Bonaventura e questo rappresenta un problema non da poco.

La situazione nel Gruppo F. Nella quarta giornata del gruppo F di Europa League i rossoneri, che hanno perso l'andata a San Siro (1-2), sono obbligati a prendersi la rivincita contro gli spagnoli guidano il girone con 7 punti, uno in più della squadra di Gattuso.

La situazione della Lazio

Il 4° turno di Europa League potrebbe già definire le sorti del Girone H dove milita la formazione di Simone Inzaghi. I match Lazio (6) – Marsiglia (1) e Apollon (1) – Eintracht (9) sono infatti da considerare uno spareggio da dentro o fuori per occupa gli ultimi due gradini del raggruppamento. I biancocelesti, in base pure allo score dell’altra partita, hanno la possibilità di chiudere il discorso qualificazione con due giornate di anticipo con il Marsiglia all'Olimpico.