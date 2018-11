Dopo la vittoria di Udine, il Milan si rituffa nell'Europa League e va alla ricerca di riscatto: dopo la sconfitta casalinga nel match casalingo, i rossoneri saranno ospiti del Betis che ha complicato il suo cammino europeo. La squadra di Gennaro Gattuso è al secondo posto nel gruppo F a un punto dagli spagnoli e una vittoria al Benito Villamarin lo riporterebbe al primo posto e guardare con meno pressione verso gli ultimi due impegni contro Olympiakos e Dudelange.

Il tecnico rossonero ha recuperato Hakan Calhanoglu ma non potrà contare su Gonzalo Higuain, alle prese col problema alla schiena ed è in dubbio anche per la gara contro la Juventus: il Pipita non convocato insieme a Bonaventura e Calabria. Milan in campo a Siviglia con il 3-5-1-1, Suso alle spalle di Cutrone con Borini e Laxalt a tutta fascia. Pepe Reina tra i pali.

Quique Setien dovrebbe riproporre la stessa formazione che ha sbancato San Siro, con la sola eccezione di Loren al posto di Leon per un posto accanto a Sanabria. A centrocampo dovrebbe essere confermato il trio visto a Milano con Lo Celso, Carvalho e Canales.

Dove si gioca e dove vederla in tv

Betis-Milan si giocherà giovedì 8 novembre 2018 alle ore 21.00 allo stadio Benito Villamarin e sarà trasmessa come sempre in diretta da Sky sui canali Sky Sky Sport Uno e Sky Sport 252 sia sul satellite che sul digitale terrestre. La gara sarà pure visibile in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni

BETIS (3-5-2): Lopez; Mandi, Bartra, Sidnei; Barragan, Lo Celso, Carvalho, Canales, Junior; Loren, Sanabria. Allenatore: Setien.

MILAN (3-5-1-1): Reina; Musacchio, Zapata, Rodriguez; Borini, Kessiè, Bakayoko, Calhanoglu, Laxalt; Suso; Cutrone. Allenatore: Gattuso.

Quote

Quote bet365: vittoria Betis 2,20 – pareggio 3,40 – vittoria Milan 3,60 in un match con under e goal a 1,80. Il risultato consigliato è 2-1 e viene indicato Sanabria come primo marcatore.